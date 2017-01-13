بطولة العالم لكرة اليد: السعودية تخسر بصعوبة أمام العملاق الكرواتي

وظهر المنتخب السعودي بمستوى جيد وشكل نداً قوياً للكروات منذ الشوط الأول ورغم تأخره 1-5 و2-6 تمكن الأخضر من معادلة النتيجة 10-10 ومن ثم أخذ الأسبقية للمرة الأولى له 11-10 قبل أن يعود المنتخب الكرواتي وينهي الفترة الأولى متقدماً بفارق نقطة وحيدة 12-11.

وفي الشوط الثاني تواصل السجال بين الفريقين، وقلصت السعودية الفارق لنقطة واحدة 15-14 لكن كرواتيا (بطلة العالم عام 2003 بالبرتغال)، استطاعت أن توسع الفارق ليصل إلى أربع نقاط (18-14)، ثم 6 نقاط (20-14) قبل أن ينجح الأخضر في تقليل المسافة لثلاث نقاط (20-17)، لكن خبرة المنتخب الكرواتي العريق مكنته من تعميق الفارق والمحافظة على مسافة الأمان حتى نهاية الشوط الثاني والمباراة 28-23.

وتحتل كرواتيا (بطلة الألعاب الأولمبية الصيفية عامي 1996 و2004) المركز الأول في المجموعة الثالثة إلى جانب ألمانيا الفائزة على المجر والتشيلي الفائزة على بلاروسيا 32-28.