بطولة أوروبا لكرة اليد 2018: الفيديو ينقذ ألمانيا وإسبانيا تتأهل

ففيما كانت النتيجة تشير إلى تقدم سلوفينيا 25-24 مع تبقي ثلاث ثوان والاستحواذ ألماني تدخل السلوفيني بلاز بلاغوتينسك ليمنع الهجوم الألماني وينتهي بعدها اللقاء 25-24.

إلا أن لجوء الحكام للفيديو أظهر تدخلاً غير شرعيّ من اللاعب السلوفيني فطرد ومنح المانيا ركلة جزاء عادل منها توبياس ريشمان النتيجة.

وتأهلت مقدونيا للدور الثاني بفوزها على مونتينغرو 29-28 (15-16) لتضمن العبور بعد تسجيلها الفوز الثاني.

وكانت ألمانيا، حاملة اللقب، هزمت مونتينيغرو 32-19 في الجولة الأولى فيما خسرت سلوفينيا أمام مقدونيا 24-25.

وتأهلت إسبانيا، وصيفة النسخة السابقة، إلى الدور التالي بفوزها على المجر 27-25 (13-12) محققة فوزها الثاني بعد أول على تشيكيا 32-15 السبت لتتصدر المجموعة الرابعة.

وضمن المجموعة عينها فاجأت تشيكيا أحد المرشحين للقب منتخب الدنمرك وهزمته 28-27 بفضل تألق الحارس مارتن غاليا الذي تولى زمام الأمور في ظل النقص العددي لبلاده في آخر دقيقة من اللقاء.