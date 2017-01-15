كرة اليد
Reuters

يد قطر تنتفض أمام المنتخب البحريني

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تدارك المنتخب القطري هزيمة الجولة الافتتاحية أمام نظيره المصري، وهزم منتخب البحرين 32-22 الأحد في ختام المرحلة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ضمن دور المجموعات لبطولة العالم لكرة اليد فرنسا 2017.

وفرض المنتخب القطري سيطرة مطلقة على مجريات المباراة منذ بدايتها، حيث أنهى الشوط الأول بتفوق صريح 19-9، قبل أن ينهي اللقاء بفارق 10 نقاط (32-22).

ورفع المنتخب القطري وصيف نسخة 2015 رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام المنتخب المصري الرابع.

ويتصدّر منتخبي السويد والدنمارك المجموعة برصيد 4 نقاط لكل منهما مع أفضلية الأهداف للمنتخب السويدي، فيما يحتل المنتخب البحريني المركز الخامس بفارق الأهداف أمام الأرجنتيني الأخير.
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