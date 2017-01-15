يد قطر تنتفض أمام المنتخب البحريني

وفرض المنتخب القطري سيطرة مطلقة على مجريات المباراة منذ بدايتها، حيث أنهى الشوط الأول بتفوق صريح 19-9، قبل أن ينهي اللقاء بفارق 10 نقاط (32-22).

ورفع المنتخب القطري وصيف نسخة 2015 رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام المنتخب المصري الرابع.

ويتصدّر منتخبي السويد والدنمارك المجموعة برصيد 4 نقاط لكل منهما مع أفضلية الأهداف للمنتخب السويدي، فيما يحتل المنتخب البحريني المركز الخامس بفارق الأهداف أمام الأرجنتيني الأخير.