كأس فرنسا: سان جيرمان في مهمة يسيرة بربع النهائي

ويلتقي في باقي المباريات المقررة في 4 و5 نيسان/أبريل المقبل أنجيه مع بوردو، وموناكو مع بيرجيراك (هواة) أو ليل، وفريجوس سان-رافايل (وطنية) مع غانغان حامل لقبي 2009 و2014.

وكان سان جيرمان سجل هدفين متأخرين وفاز على مضيفه نيور من الدرجة الثانية 2-صفر الاربعاء تحت الأمطار، فيما تخطى موناكو، متصدر الدوري، مضيفه مرسيليا بصعوبة 4-3 بعد التمديد.

وأحرز سان جيرمان اللقب في الموسمين الماضيين، ويبحث عن احراز لقبه الحادي عشر والانفراد بالرقم القياسي الذي يتقاسمه مع مرسيليا.

ويستعد سان جيرمان لاياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على أرض برشلونة الاسباني الأربعاء المقبل، علماً بأنه سحقه ذهاباً برباعية نظيفة بأداء رائع في باريس.

