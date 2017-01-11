قوس النصر في باريس يحتفل بمونديال اليد

وأضاءت باريس قوس النصر مساء أمس الثلاثاء بألوان البطولة التي تنطلق فعالياتها اليوم الأربعاء وتستمر حتى 29 كانون الثاني/يناير الحالي.

وأمام بضع عشرات من أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة والمتطوعين ومسؤولي اللعبة ومسؤولي المدينة، وعلى أنغام الموسيقى، ظهرت كأس البطولة بالأضواء المبهرة على حائط قوس النصر.

ونشر موقع البطولة على الانترنت صورة لقوس النصر حيث تظهر عليه الأضواء وصورة كأس البطولة تحت عبارة "البطولة الظاهرة".

وقال جويل ديلبلانك رئيس الاتحاد الفرنسي للعبة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة: "نريد أن نعلن للعالم بأكمله إن فرنسا جاهزة لاستضافة النسخة الخامسة والعشرين من بطولة العالم لكرة اليد".