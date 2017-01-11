قائد الـ"مانشافت" يتخلف عن رحلة فرنسا

تأكد بشكل كبير غياب أوفه غينشماير نجم وقائد المنتخب الألماني لكرة اليد عن صفوف فريقه في المباراة الأولى للفريق ببطولة العالم التي تنطلق فعالياتها اليوم الأربعاء في فرنسا وذلك بسبب وفاة والده وتخلف اللاعب عن السفر مع الفريق إلى فرنسا.

كان اللاعب غينشماير (30 عاماً) قائد المنتخب الألماني تلقى صدمة كبيرة بوفاة والده مما أدى لعدم سفره مع الفريق إلى مدينة روان الفرنسية اليوم الأربعاء استعداداً لخوض فعاليات المونديال.

وظل غينشماير مع عائلته في مدينة مانهايم الألمانية لحضور مراسم الدفن والتعزية على أن يلحق بالمنتخب الألماني في وقت لاحق.

وتأكد بشكل كبير غياب اللاعب عن مباراة فريقه الأولى في البطولة والتي يلتقي فيها المنتخب المجري بعد غد الجمعة في إطار منافسات المجموعة الثالثة التي تضم معهما منتخبات كرواتيا وبيلاروس وتشيلي والسعودية.

وسافر المنتخب الألماني اليوم إلى مدينة روان الفرنسية حيث ضم الفريق 14 لاعباً.

ويصل المنتخب الألماني إلى روان مساء اليوم نظراً لسفره على متن حافلة رغم طول المسافة (600 كيلومتر) .

وقال أوليفر روجيش مدير الفريق : "نحن على تواصل دائم ومكثف معه. ولكنه من سيحدد كل شيء".