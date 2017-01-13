فرنسا 2017: مصر تحسم القمة العربية أمام قطر

وفي باريس، أثبت لاعبو المدرب مروان رجب جدارتهم بالفوز منذ البداية حيث أنهوا الشوط الأول بنتيجة (11-8)، ومن ثم أتم "الفراعنة" المهمة في الشوط الثاني بفضل تألق منقطع النظير من النجم اليساري الرائع أحمد الأحمر، الذي اختير أفضل لاعب في المباراة، إضافة إلى جهود الحارس العملاق كريم هنداوي الذي كان حجر أساس في الفوز المصري.

ونجح المنتخب المصري في حصد أوزل نقطتين ثمينتين في مجموعة رابعة تضم أيضاً منتخباً عربياً آخر هو البحرين علاوة على الدنمارك والسويد والأرجنتين.