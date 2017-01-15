كرة اليد
Reuters

فرنسا تبسط سيطرتها على المجموعة الأولى

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واصل المنتخب الفرنسي عروضه القوية وحقق فوزه الثالث على التوالي وجاء على حساب منتخب النرويج 31-28 اليوم الأحد في افتتاح المرحلة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى ضمن بطولة العالم لكرة اليد فرنسا 2017.

وأنهى المنتخب الفرنسي الشوط الأول متفوقاً 16-11، واستطاع الحفاظ على التقدم حتى اللحظات الأخيرة من المباراة التي حسمها لمصلحته ليقترب من ضمان صدارة المجموعة.

وانفرد منتخب "الخبراء" بالصدارة برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين عن منتخب النرويج الثاني، في انتظار مواجهة روسيا الثالثة مع بولندا الخامسة والبرازيل الرابعة مع اليابان الأخيرة.

 
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