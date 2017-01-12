غينشهايمر يعاند أحزانه ويلبّي نداء الوطن

وسافر اللاعب اليوم الخميس برفقة أوليفر روغيتش إلى فرنسا للإنضمام إلى معسكر فريقه في مدينة روان الفرنسية أملاً في المشاركة معه غداً الأحد

أمام المنتخب المجري في أولى مباريات الفريق الألماني بالبطولة الحالية.

وكان غينشهايمر (30 عاماً) تخلف عن السفر مع الفريق أمس بسبب ظروف وفاة والده، وسادت توقعات كبيرة بأنه سيغيب عن مباراة الفريق الأولى بالبطولة.

ولكنّ اللاعب حرص على اجتياز أحزانه سريعاً واللحاق بالفريق في فرنسا ليكون تحت تصرف الجهاز الفني للمنتخب الألماني لخوض مباراة الغد.

وقال غينشهايمر، الذي توفّي والده الأحد الماضي: "إنني في الطريق الآن وسأخوض بطولة العالم لكرة اليد بفرنسا. والدي كان يودّ هذا. أود التأكيد على أنّني لن أعلّق على وفاة والدي خلال مشاركتي في البطولة".