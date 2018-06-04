برانيسلاف إيفانوفيتش

برانيسلاف إيفانوفيتش هو أحد أكثر اللاعبين نجومية في صربيا، مدافع تشيلسي السابق البالغ من العمر 34 عاماً، ليس غريباً عن الأراضي الروسية فهو لاعب زينيت سان بطرسبوررغ

يلعب للمنتخب الوطني منذ عام 2005، وقد مثله في 102 مباراة وسجل 12 هدفاً، فهو أحد المدافعين الهدافين. وهو الأكثر تمثيلاً في المنتخب الحالي.