على الرغم من قوة مجموعتها، إلا أن صربيا - العائدة بعد غياب عن مونديال 2014- تُمني النفس ألا تكون جسر عبور للبرازيل، كوستاريكا، وسويسرا للدور الثاني، وأن تقاتل بكل أسلحتها لحجز تذكرة تبقيها في روسيا لدور قادم وربما لأدوار متقدمة.
نوادر وإحصاءات
- لم تفز صربيا (بعد انفصالها عن يوغسلافيا)؛ إلا مرة واحدة في كأس العالم في آخر 7 مباريات لها، علماً أنها شاركت في مونديال 2006 بألمانيا مع مونتينيغرو.
- قابلت صربيا (قبل انفصالها) البرازيل 4 مرات سابقة في دور المجموعات من مونديال (1974 ،1954، 1950، 1930).
- ميلوراد أرسينييفيتش أول رياضي في العالم يمثل بلاده في كأس العالم (1930 كلاعب، ثم كمدرب لمنتخب يوغسلافيا 1950).
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قائمة وملف منتخب صربيا
- تأسيس الاتحاد: 1919
- رئيس الاتحاد: سلافيشا كوكيزا
- موقع الاتحاد الإلكتروني: www.fss.rs
- المشاركات السابقة: 11
- تصنيف الفيفا: 34
- اللباس الرسمي: الأحمر الكامل
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كيف تأهل؟
|انتزعت صربيا صدارة المجموعة الرابعة من التصفيات، برصيد 21 نقطة وبفارق نقطتين عن جمهورية أيرلندا.
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المدرب
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ملادن كرستاييتش
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نجم المنتخب
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برانيسلاف إيفانوفيتش
برانيسلاف إيفانوفيتش هو أحد أكثر اللاعبين نجومية في صربيا، مدافع تشيلسي السابق البالغ من العمر 34 عاماً، ليس غريباً عن الأراضي الروسية فهو لاعب زينيت سان بطرسبوررغ
يلعب للمنتخب الوطني منذ عام 2005، وقد مثله في 102 مباراة وسجل 12 هدفاً، فهو أحد المدافعين الهدافين. وهو الأكثر تمثيلاً في المنتخب الحالي.
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أكبر لاعب
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حارس مرمى بارتيزان بلغراد
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أصغر لاعب
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لوكا يوفيتش
لاعب فرانكفورت الألماني المهاجم لوكا يوفيتش مواليد (23 كانون الأول/ ديمسبر 1997).
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الأكثر تمثيلاً
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برانيسلاف إيفانوفيتش
102 مباراة دولية
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المباريات التحضيرية
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المشاركات السابقة
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شارك منتخب صربيا 11 مرة في المونديال تحت علم المملكة اليوغسلافية، ثم يوغوسلافيا ثم صربيا ومونتينيغرو.
وفي جعبتها 17 انتصاراً، 8 تعادلات و18 خسارة
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جدول مباريات الدور الأول
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كوستاريكا × صربيا
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سامارا 17 يونيو 15:00
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صربيا × سويسرا
|كاليننغراد 22 يونيو 21:00
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صربيا × البرازيل
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بالتيكا 27 يونيو 21:00
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قائمة المنتخب
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لحراسة المرمى: فلاديمير ستويكوفيتش (بارتيزان بلغراد)، بردراغ رايكوفيتش (ماكابي)، وماركو دميتروفيتش (إيبار الاسباني)
للدفاع: ألكسندر كولاروف (روما الإيطالي)، أنطونيو روكافينا (فياريال الإسباني)، ميلان روديتش (النجم الأحمر بلغراد)، برانيسلاف إيفانوفيتش (زينيت سان بطرسبورغ الروسي)، أوروس سباييتش (كراسنودار الروسي)، ميلوش فيليكوفيتش (فيردر بريمن الالماني)، دوسكو توسيتش (غوانغجو)، ونيكولا ميلنكوفيتش (فيورنتينا الايطالي).
للوسط: نيمانيا ماتيتش (مانشستر يونايتد الانكليزي)، لوكا ميليفوييفيتش (كريستال بالاس الانكليزي)، ماركو غروييتش (ليفربول)، دوشان تاديتش (ساوثمبتون الانكليزي)، اندريا زيفكوفيتش (بنفيكا البرتغالي)، فيليب كوستيتش (هامبورغ الالماني)، نيمانيا رادونييتش (النجم الاحمر بلغراد)، سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش (لاتسيو الايطالي) وآدم لياييتش (تورينو الايطالي)
للهجوم: الكسندر ميتروفيتش (نيوكاسل الانكليزي)، الكسندر برييوفيتش (باوك سالونيكي اليوناني) ولوكا يوفيتش (بنفيكا البرتغالي).