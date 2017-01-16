ثلاثي ألماني يقود منتخب تشيلي في مونديال اليد

ومنذ انضمامهم للمنتخب التشيلي، أثارت أسماء الأشقاء الثلاثة دهشة المتابعين للفريق في أي بطولة دولية يشارك فيها نظراً لاختلافها التام عن أسماء لاعبي أمريكا الجنوبية.

ولكن هذا لم يمنع الأشقاء الثلاثة إيرفن وإميل وهارالد فيوتشمان من المشاركة أمام المنتخب الألماني خلال مباراة الأمس كما نجح كل منهما في هز الشباك وإن خسر منتخب تشيلي أمام نظيره الألماني 35-14 في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة بالدور الأول للبطولة.

وأحرز كل من إيرفن وهارالد هدفاً فيما سجل إميل هدفين للمنتخب التشيلي في هذه المباراة.

وفي الثلاثينيات من القرن الماضي ، هاجر جد الأشقاء الثلاثة من مدينة مانهايم الألمانية إلى تشيلي.

وبعد عقود طويلة عاد الأشقاء الثلاثة لاحتراف كرة اليد في ألمانيا ولعب إيرفن وإيميل لعدد من الأندية الألمانية منها نادي أتشرسليبن في دوري الدرجة الثالثة، وهو ما يتذكره أندرياس مايكلمان رئيس الاتحاد الألماني للعبة والذي يشغل أيضا منصب عمدة أتشرسليبن.

وكان مايكلمان رحب باللاعبين الثلاثة في فندق إقامة الفريق بمدينة روان الفرنسية خلال المشاركة في البطولة الحالية.

وما زال هارالد هو الوحيد من الأشقاء الثلاثة الذي يلعب حتى الآن في ألمانيا فيما لم تكن ذكريات إيرفن مع تجربة الاحتراف بألمانيا جيدة حيث قضى فترة غير موفقة مع فريق ليمغو.