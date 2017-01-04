بطولة العالم لكرة اليد: 5 أشياء يجب معرفتها عن العنابي

- المنتخب الوحيد الذي نال الميدالية الفضية في بطولات العالم وهو من خارج أوروبا.

لعب العنابي نهائي نسخة 2015 على أرضه وبين جماهيره، بآمال كبيرة جداً لنيل لقب تاريخي وذلك بعد مسيرة مضيئة في البطولة، ولكن حلوله ثانياً خلف فرنسا، لم يكن مؤلماً إلا لدقائق معدودات، إذ ما لبثت الميدالية الفضية أن أصبحت مصدر فخر كبير للاعبين والمدرب، فاليرو ريفيرا، إذ لم يسبق لمنتخب من خارج القارة العجوز أن لعب النهائي قبل العنابي.

- بعد تتويجه ببطولة آسيا لعام 2016 في البحرين، أصبح المنتخب القطري ثاني منتخب عربي فقط يظفر باللقب في بطولتين متتاليتين.

كانت الكويت أفضل المنتخبات العربية في العقد الأول من الألفية الثالثة، فحققت اللقب لثلاث مرات متتالية في نسخ 2002، 2004، و2006 فضلاً عن نسخة 1995 التي جرت على أراضيها.

العنابي بدوره نال اللقب في البطولتين السابقتين (2014، 2016) اللتان أقيمتا في البحرين، وذلك بعد أن حل ثانياً مرتين أيضاً (2006 و2012)، ليصبح ثاني العرب من حيث عدد مرات الفوز.

- تشارك قطر في بطولة العالم لكرة اليد للمرة السادسة، بعد نسخ 2003، (حلت في المركز 16) 2005 (المركز 21)، 2007 (المركز 23) و2013 (المركز العشرين) وبطبيعة الحال 2015.

-تأهل منتخب قطر إلى مسابقة كرة اليد في الأولمبياد لأول مرة في تاريخه في ريو 2016 وجاء هذا التأهل بعد تصدره التصفيات الآسيوية المؤهلة للدورة والتي أقيمت في الدوحة خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2015 بعد فوزه على نظيره الإيراني بنتيجة 28 - 19.



وعلى الرغم من حلوله ثامناً في ريو وهو ترتيب كان يطمح العنابي إلى أبعد منه بكثير، إلا أن عزيمة سواعده لم تلن في محاولة لكتابة صفحة أخرى في التاريخ بفرنسا 2017.

- ترأست قطر المجموعة الرابعة في مونديال فرنسا 2017 إلى جانب الدانمارك والسويد ومصر والبحرين والأرجنتين.

ويلعب منتخب قطر مبارياته في الدور الأول وفق الجدول التالي:

قطر – مصر (13-1-2017)

البحرين – قطر (15-1-2017)

قطر – الأرجنتين (17-1-2017)

السويد – قطر (18-1-2017)

قطر – الدانمارك (20-1-2017)

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