بطولة العالم لكرة اليد - مصر تحسم المواجهة مع البحرين
حسم المنتخب المصري مواجهته لنظيره البحريني 31-29، اليوم الاثنين، في المرحلة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن بطولة العالم لكرة اليد فرنسا 2017.
وأنهى المنتخب المصري الشوط الأول متقدماً بفارق نقطتين 17-15، وحافظ على تفوقه حتى نهاية المباراة.
ورفع منتخب الفراعنة رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، فيما بقي المنتخب البحريني خامساً برصيد خال من النقاط.
ويلتقي لاحقاً المنتخب الدنماركي بطل أولمبياد ريو 2016 مع جاره السويدي صاحب الـ 4 ألقاب عالمية، من أجل الانفراد بصدارة المجموعة.