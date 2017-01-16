بطولة العالم لكرة اليد - مصر تحسم المواجهة مع البحرين

وأنهى المنتخب المصري الشوط الأول متقدماً بفارق نقطتين 17-15، وحافظ على تفوقه حتى نهاية المباراة.

ورفع منتخب الفراعنة رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، فيما بقي المنتخب البحريني خامساً برصيد خال من النقاط.

ويلتقي لاحقاً المنتخب الدنماركي بطل أولمبياد ريو 2016 مع جاره السويدي صاحب الـ 4 ألقاب عالمية، من أجل الانفراد بصدارة المجموعة.