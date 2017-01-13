بطولة العالم لكرة اليد: منطق القوة يفرض نفسه في لقاء السويد والبحرين

حقق المنتخب السويدي فوزاً كبيراً على نظيره البحريني 33-16 الجمعة ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بالنسخة الخامسة والعشرين من بطولة العالم لكرة اليد المقامة حالياً في فرنسا.

وكان منتخب السويد العريق في هذه اللعبة في طريق مفتوح منذ الشوط الأول الذي حسمه لمصلحته بنتيجة 17-5.

وحاول المنتخب البحريني الشاب تدارك الوضع في الفترة الثانية لكنه أخفق في تحقيق ذلك نظراً للمستوى الفني الشاسع بينه وبين المنتخب السويدي (بطل العالم أربع مرات) والذي زاد من سرعته وسجل 16 نقطة إضافية منهياً المواجهة بفارق 17 نقطة.

وتحتل السويد (بطلة أوروبا أربع مرات) المركز الأول في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات مصر وقطر والدنمارك والأرجنتين والبحرين.

وتواجه السويد في المباراة المقبلة الأرجنتين في حين تلتقي البحرين مع قطر المنهزمة أمام مصر في المباراة الأولى.