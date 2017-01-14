بطولة العالم لكرة اليد – فرنسا 2017: تونس تتعثر من جديد

وعقب هزيمة أولى موجعة ومخجلة أمام منتخب مقدونيا 30-34، لم يكن المنتخب التونسي واثقاً من قدرته في الفوز على الماتادور رغم التقارب في الأداء بين المنتخبين والمستوى الكبير الذي ظهر به الحارس مكرم الميساوي الذي توج بجائزة أفضل لاعب في المباراة إلا أن رعونة نسور قرطاج من جهة والتركيز الكبير الذي ظهر به أصدقاء توماس رجح كفّة للمنتخب الإسباني الذي حقق انتصاره الثاني توالياً بعد فوز أول على أيسلندا 27-21.

وفي مباراة أخرى، حقق منتخب سلوفينيا انتصاراً ثانياً في مونديال فرنسا أمام أيسلندا 26-25 بعد أن فاز في المباراة الأولى على أنغولا 42-25.

وأكمل الإسبان مونديال قطر في عام 2015 في المركز الرابع بعد الهزيمة أمام بولندا في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع 28-29.

وتوّج المنتخب الإسباني في مناسبتين ببطولة العالم، عامي 2005 و2013.