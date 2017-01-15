بطولة العالم لكرة اليد - سواعد تونس تتعادل مع أيسلندا وتحافظ على أمل التأهل

حسم التعادل 22-22 مباراة المنتخب التونسي ونظيره الأيسلندي اليوم الأحد في المرحلة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية ضمن دور المجموعات لبطولة العالم لكرة اليد فرنسا 2017.

وقدم المنتخب التونسي أداء جيداً وكان قريباً من تحقيق الفوز، لكن غياب التركيز والتسرع حالا دون خطف الفوز الأول لسواعد قرطاج في البطولة العالمية.

وكان التونسي تعرّض للخسارة في مباراتيه أمام مقدونيا 30-34، وإسبانيا 21-26، فيما خسرت أيسلندا أمام سلوفينيا 25-26 وإسبانيا 21-27.

حصد المنتخبان أول نقطة لكل منهما في المجموعة فاحتل المنتخب الأيسلندي المركز الرابع بفارق الأهداف أمام المنتخب التونسي الخامس.

وتحتل إسبانيا الصدارة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف أمام مقدونيا الثانية وسلوفينيا الثالثة، فيما تتذيل أنغولا ترتيب المجموعة برصيد خال من النقاط.