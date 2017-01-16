بطولة العالم لكرة اليد - روسيا تتجاوز بولندا

وأنهى الروس الشوط الأول متفوقين بنتيجة 13-9، قبل أن يتعادل الفريقان 11-11 في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بتفوق روسيا بفارق 4 أهداف.

ورفع المنتخب الروسي رصيده إلى 4 نقاط وصعد للمركز الثاني بفارق نقطتين خلف فرنسا المتصدرة، وبفارق الأهداف أمام النرويج الثالثة والبرازيل الرابعة، فيما بقي منتخب بولندا خامساً برصيد خال من النقاط.

وتلتقي غداً فرنسا مع روسيا، وبولندا مع اليابان والنرويج مع البرازيل.