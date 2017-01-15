المنتخب السعودي يتكبد الخسارة الثانية

وأنهى المنتخب البيلاروسي الشوط الأول متفوقاً بنتيجة 14-13.

في المجموعة ذاتها واصل المنتخب الألماني بطل أوروبا نتائجه المميزة وحقق الفوز الثاني على التوالي وجاء من بوابة المنتخب التشيلي بنتيجة كبيرة 35-14، بعد أن أنهى الشوط الأول متقدماً بنتيجة 17-6.

ورفع المنتخب الألماني رصيده إلى 4 نقاط في الصدارة بفارق الأهداف أمام المنتخب الكرواتي، فيما ارتقى منتخب بيلاروسيا إلى المركز الثالث بـ نقطتين بفارق الأهداف أمام تشيلي الرابعة، ويحتل المنتخب المجري المركز الخامس برصيد خال من النقاط بفارق الأهداف أمام المنتخب السعودي الأخيرة.