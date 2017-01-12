أونتريريوس يغيب عن إسبانيا في مواجهة أيسلندا

أعلن خوردي ريبيرا المدير الفني للمنتخب الإسباني لكرة اليد أنّ لاعبه راؤول إنتريريوس قائد الفريق سيغيب عن مباراة الفريق المقررة اليوم الخميس أمام نظيره الأيسلندي في افتتاح مباريات الفريقين ببطولة العالم 2017 للرجال المقامة حاليا بفرنساً.

وتأكد غياب إنتريريوس نجم برشلونة الإسباني عن صفوف منتخب بلاده في مباراة اليوم بسبب الإصابة أعلى الفخذ والتي حرمته أيضاً من المشاركة مع

الفريق في آخر مباراتين وديتين قبل البطولة.

وأكّد ريبيرا أنّ اللاعب يمكنه اللحاق بالفريق فيما تبقى من فعاليات البطولة موضحاً أنّ الطاقم التدريبي قرّر عدم الدفع به إلا بعد الاطمئنان عليه والتأكد من قدرته على المشاركة في التدريبات وخوض المباريات.