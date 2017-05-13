أنباء عن اقتراب دويشيبايف من تدريب المنتخب التونسي

وأضافت جريدة الشروق التونسية بأن المفاوضات متقدمة بين دويشيبايف والاتحاد التونسي لكرة اليد الذي ينتظر الموافقة النهائية لوزارة شؤون الشباب والرياضة.

ويعتبر تالانت دويشيبايف (48 عاماً) من أبرز لاعبي العالم في كرة اليد، إذ أنه توّج بالميدالية الذهبية في عام 1992 رفقة منتخب الاتحاد السوفياتي ونال الميدالية البرونزية مع إسبانيا في مناسبتين (أتالانتا 1996 وسيدني 2000).

وتوّج بالميدالية الذهبية في بطولة العالم في عام 1993 مع المنتخب الروسي وغنم الميدالية الفضية في مناسبتين مع إسبانيا في بطولة أمم أوروبا (1996 و1998) والميدالية البرونزية في عام 2000.

وعلى الصعيد الشخصي، تميز بجائزة أفضل لاعب في العالم في عامي 1994 و1996 وأفضل لاعب في بطولة أمم أوروبا في عام 1996 وفي بطولة العالم في عام 1997 وأفضل هداف في الألعاب الأولمبية في عام 1992.

وأشرف دويشيبايف تدريبياً على ناديي سيوداد ريال وكيلسي البولندي ومنتخبي المجر وبولندا.