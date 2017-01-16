ألمانيا تتصدر التصنيف الأوروبي لمنتخبات اليد

ويأتي تقدم ألمانيا من المركز السابع في 2015 إلى الصدارة في 2016 بفضل فوز المنتخب الألماني بلقب بطولة كأس الأمم الأوروبية في 2016 إضافة لفوزه بالمركز الثاني في بطولة كأس الأمم الأوروبية للشباب (تحت 20 عاماً) والمركز الثالث في بطولة أوروبا للناشئين (تحت 18 عاماً).

وتصدرت ألمانيا التصنيف الأوروبي برصيد 308 نقاط مقابل 284 نقطة لإسبانيا في المركز الثاني فيما حلت كرواتيا في المركز الثالث.

وعلى مستوى منتخبات السيدات، تصدرت النرويج التصنيف بفضل فوز منتخبها بالبطولة الأوروبية.

وتصدرت النرويج التصنيف برصيد 292 نقطة مقابل 276 نقطة للدنمارك و252 نقطة لروسيا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وعلى مستوى الترتيب العام للرجال والسيدات مجتمعين، تصدرت ألمانيا التصنيف برصيد 520 نقطة وجاءت النرويج في المركز الثاني برصيد 512 نقطة مقابل 504 نقاط للدنمارك في المركز الثالث فيما حصل أصحاب المراكز التالية على أقل من 500 نقطة.

ويعتمد التصنيف على نتائج مختلف المنتخبات في جميع التصفيات والنهائيات التي أقيمت على مدار العام مع استثناء نتائج الفرق في دورة الألعاب الأولمبية (ريو دي جانيرو 2016).