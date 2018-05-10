وفاة عمر داوود نجم الكرة الليبية

ودعت الكرة الليبية واحدا من ابرز لاعيبيها في السنوات الاخيرة عمر داوود بعد حادث سير تسبب له في نزيف داخلي علي اثره فارق الحياة ، ليترك ارثا كروية بين عديد الاندية الليبية التي مثلها بدأ من الصداقه ناديه الام مرورا بدارنس ، رفيق ، الاولمبي واهلي طرابلس محليا وشبية القبائل الجزائري عربيا ، ابن مدينة شحات من عرف باخلاقه وروحه الرياضية فارق الحياة بعد ايام قليلة من قيادته لفريقه الام الصداقة بالصعود الي دوري الاضواء لاول مرة منذ عشرين عاما لتستيقظ الجماهير الليبية علي خبر موته المفجع .