وسام بن يدر يحسم جدل اللعب لتونس أم لفرنسا

أكد وسام بن يدر، مهاجم إشبيلية الإسباني، بأنه سيلعب للمنتخب الفرنسي قائلاً: "أحلم بأن ألعب مع المنتخب الفرنسي، إنه هدف شخصي بالنسبة لي".

وأردف بن يدر قائلاً: "أريد خوض المونديال القادم في روسيا رفقة المنتخب الفرنسي".

وأضاف بن يدر في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية عن عدم دعوته للمنتخب الفرنسي قائلاً: "لست محبطاً من عدم دعوتي للمنتخب الفرنسي، سأحاول أن أضاعف من مجهوداتي. سيكون هذا حافزاً من أجل بذل المزيد حتى أصل إلى ما أرنو إليه".

وبالتالي، قرر الاتحاد التونسي صرف النظر نهائياً عن موضوع استقدام بن يدر للمنتخب الأول متمنياً له كل التوفيق في مسيرته الرياضية.

وعرف بن يدر (27 عاماً) بداية موسم رائعة مع الفريق الأندلسي بتسجيله لـ6 أهداف في دوري أبطال أوروبا (بين دور المجموعات والدور التمهيدي) منها ثلاثية في شباك ماريبور السلوفيني كما أنه سجل هدفاً وحيداً بعد مرور 8 جولات من الدوري الإسباني.

ويبدو أن بن يدر يجد صعوبات كبيرة في الولوج إلى المنتخب الفرنسي (لم يلعب أي مباراة مع المنتخب الأول) خاصة مع الزخم الكبير من اللاعبين الموجودين في أقوى وأعتى الأندية الأوروبية كما أن حظوظه ضئيلة للذهاب مع الـ"ديوك" إلى مونديال روسيا.

Merci a tous pour vos messages depuis quelques temps... déçu forcément mais pas abattu, on continue de travailler pour y croire 💪🇫🇷 — Wissam Ben Yedder (@WissBenYedder) September 28, 2017

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