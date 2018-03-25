هل ينتقل توخيل إلى تدريب أرسنال؟

ونقلت العديد من الصحف المختصة عن "كيكر" الألمانية أنّ توخيل في مفاوضات مع أرسنال وسط منافسة من تشيلسي حامل لقب الدوري الإنكليزي المهتم بصاحب الـ44 عاماً أيضاً.

ووفقاً للتقارير الإعلامية فإن توخيل لن يكون خليفة يوب هاينكس في بايرن ميونيخ الموسم المقبل بسبب رغبته في خوض تجربة جديدة خارج ألمانيا.



وكان توخيل المرشح الأول لتدريب بايرن ميونيخ نظراً لإعلان هاينكس انتهاء مسيرته التدريبية جدياً في ختام الموسم، علماً أنّه عاد عن اعتزاله التدريب لتولي مسؤولية قيادة بايرن ميونيخ عقب إقالة الإيطالي أنشيلوتي هذا الموسم.

وتأتي المفأجاة في إعلان اقتراب توخيل من أرسنال نظراً لتمسك الفرنسي أرسين فينغر في منصبه كمدرب للغانرز، حيث يتولى الإشراف على الفريق اللندني منذ 1996.



وأقيل توخيل من تدريب بوروسيا دورتموند في مايو الفائت.