كشفت عائلة اللاعب الهولندي عبد الحق نوري عن تفاصيل جديدة بخصوص حالته الصحية إذ أكد شقيق اللاعب السابق لآياكس أمستردام أن الأخير بدأ يستفيق تدريجيا من الغيبوبة التي دخلها منذ سنة تقريبا وأن حالته العصبية أصبحت أحسن بكثير مقارنة بالأشهر الأولى.

كما أضاف أن نوري يتواصل مع محيطه بتحريك فمه وحاجبيهK لكنه أشار إلى أن حالته البدنية ضعيفة ولا يقوى على الحركة سوى بتحريك رأسه.

يشار إلى أن اللاعب صاحب الـواحد والعشرين عاما تعرض لتلفٍ دماغي، بعد الإغماء عليه في مباراة ودية لفريقِه آياكس ضد فيردير بريمن في شهر تموز/يوليو من السنة الماضية في النمسا.

