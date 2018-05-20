ميسي يحصد اللقب الحذاء الذهبي للمرة الخامسة

إعداد - مازن الريس

فاز الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني بجائزة الحذاء الذهبي عن موسم 2017 - 2018 محققاً الجائزة للمرة الخامسة في تاريخه.

وتبخرت أحلام المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنكليزي بزعامة ترتيب هدافي الحذاء الذهبي في الأسابيع الأخيرة من المسابقة عقب تألق ميسي وانشغال صلاح بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ترتيب هدافي الدوري الممتاز



وامتلك صلاح بعد مباراة ليفربول وواتفورد في مارس 28 هدفاً وما مجموعه 56 نقطة إذ يتم ضرب الهدف في الدوري الإنكليزي الممتاز بنقطتين، وقد تجاوز ميسي هداف الدوري الإسباني وأشد منافسيه على اللقب بفارق ثلاثة أهداف حينها، لكنه أنهى الموسم برصيد 32 هدفاً بالدوري خلف ميسي (34).

واستفاد صلاح كحال ميسي والعديد من حاملي لقب الحذاء الذهبي السابقين، استفاد من تصنيف الدوري الإنكليزي في المستوى الأول (يضرب الهدف به بنقطتين)، وهي القاعدة المعتمدة بالنسبة للدوريات الإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني أيضاً بينما يضرب الهدف بنقطة ونصف في الدوريات الأوروبية الأقل صعوبة.

وينال جائزة الحذاء الذهبي من يملك أعلى رصيد من النقاط، ولم يسبق أنّ فاز بها أي لاعب مصري أو عربي أو حتى أفريقي.

ترتيب هدافي الحذاء الذهبي هذا الموسم 2017 - 2018 ترتيب هدافي الحذاء الذهبي (الأربعة الأوائل) الاسم الفريق الأهداف النقاط ميسي برشلونة 34 68 صلاح ليفربول 32 64 إيموبيلي لاتسيو 29 58 إيكاردي إنتر ميلان 29 58

وابتعد صلاح في صدارة ترتيب هدافي الحذاء الذهبي بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب منافسيه الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة الحية قبل فترة المباريات الدولية، قبل أن يعود الأخير بهاتريك يوم السبت 8 نيسان/أبريل ومن ثم استلم الأرجنتيني الريادة مع نهاية شهر أبريل حتى النهاية.



ولم يسبق لأحد لاعبي الدوري الإنكليزي أن نال جائزة الحذاء الذهبي منفرداً منذ أن حصدها البرتغالي كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد 2007-2008 بتسجيله 31 هدفاً، علماً أنّ الدون انتقل إلى ريال مدريد الإسباني في 2009، وقد سبق ونالها سواريز مع ليفربول بالشراكة مع رونالدو في 2013 – 2014.

وحسم صلاح لقب هداف الدوري الممتاز.