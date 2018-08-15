وحسب مصادر القناة فإنه لولا العلاقة الجيدة التي تربط ميسي برئيس الاتحاد الأرجنتيني كلاوديو تابيا لكان ليو اعتزل اللعب دوليا بشكل نهائي.

وكتبت صحيفة "كلارين" أن "ميسي لن يعود (الى المنتخب) هذا العام وهناك شكوك بشأن مستقبله"، فيما أشار موقع "اينفوباي" الى أن نجم برشلونة "سيأخذ قسطا من الراحة لكن هذا الأمر لا يعني بأنه يعتزل اللعب" مع المنتخب الذي ودع نهائيات مونديال روسيا من الدور الثاني.

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، أكد متحدث باسم المنتخب أن "المدرب هو من يقول، عندما يحين الوقت، ما هو الوضع في ما يخص ميسي".

وأوكلت الى مدرب منتخب دون 20 عاما ليونيل سكالوني وبمساعدة بابلو ايمار مهمة الاشراف على المنتخب الأرجنتيني الأول مؤقتا بانتظار ايجاد خلف خورخي سامباولي الذي أقيل من منصبه على خلفية المشاركة المخيبة للآمال في مونديال روسيا حيث عانى "البيسيليستي" الأمرين للتأهل عن مجموعته، ثم انتهى مشواره في ثمن النهائي على يد فرنسا (3-4) التي توجت لاحقا باللقب.

ويخوض المنتخب الأرجنتيني مباراتيه الأوليين بقيادة سكالوني في الولايات المتحدة ضد غواتيمالا في 7 ايلول/سبتمبر في لوس أنجليس، وكولومبيا في 11 منه في نيويورك، في حين لم تحدد هوية المنتخبين اللذين سيواجههما في شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر.

وسيعلن سكالوني، اللاعب السابق لنيول اولد بويز وديبورتيفو لا كورونيا الإسباني، تشكيلته الأولى هذا الأسبوع استعدادا لمباراتي غواتيمالا وكولومبيا.

وترددت عدة اسماء لخلافة سامباولي، مثل ريكاردو غاريكا الذي قاد البيرو الى بلوغ المونديال للمرة الاولى منذ 36 عاما، وخوسيه بيكرمان الذي يشرف على تدريب كولومبيا وسبق له الاشراف على "البيسيليستي" بين عامي 2004 و2006، وماتياس الميدا (لاعب لاتسيو وانتر ميلان سابقا) الذي قاد تشيفاش دي غوادالاخارا المكسيكي الى الفوز بجميع الالقاب الممكنة محليا وقاريا بعد ان أشرف ايضا على تدريب ريفر بلايت.

لكن الاتحاد المحلي ليس في عجلة من أمره لاسيما أن الاستحقاق الرسمي المقبل سيكون في كوبا أميركا صيف 2019.