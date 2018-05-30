كلوزه الذي كان يتحدث الى صحيفة "بيلد" الألمانية أشار أنه من الصعب تقبل مثل هذا القرار خاصة أن فاغنر قضى فترة وجيزة في المنتخب الوطني وليس عشرة أعوام.

وقال إنه قد يكون تلقى نصيحة خاطئة، وأضاف الهداف التاريخي للمنتخب الألماني أن استبعاد ماريو غوميز من مونديال 2014 شكل ضربة موجعة له ولم يعترض وقد نجح المنتخب الألماني حينها في إحراز اللقب.

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