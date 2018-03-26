وفي ترشيحه الخامس لاستضافة النهائيات والأول لتنظيم نسخة بـ48 منتخباً، يعتزم المغرب الاستضافة على 12 ملعباً، سيتم تجديد خمسة جاهزة الآن. وسيتم بناء ثلاثة ملاعب أخرى حديثة بينها الملعب الكبير للدار البيضاء بسعة 93 ألف مقعد، وهو "الملعب الوطني الذي طال انتظاره من قبل المغاربة" وفقاً لملف الترشيح المغربي.

أما الملف الثلاثي الولايات المتحدة-كندا-المكسيك، فيعول على 23 مدينة تم اختيارها ضمن لائحة أولية (بما في ذلك 4 مدن كندية و3 مكسيكية)، على أن تتضمن اللائحة النهائية 16 بملاعب تبلغ طاقتها الاستيعابية 68 الف متفرج، "مبنية وعملية".

وستقوم لجنة تقييم تابعة للفيفا مكونة من خمسة أعضاء، بينهم نائبان للأمين العام، ماركو فيليغر، والدولي الكرواتي السابق زفونيمير بوبان، بالتوجه إلى الدول المرشحة وتنقيط الملفين، مع إمكانية استبعاد "تلقائياً" أي ملف يعتبر غير كاف.

وقال رئيس الاتحاد الدولي السويسري جاني إنفانتينو: "أقوم بتقييم ملفات الترشيح لأكثر من 20 سنة، في مواقف مختلفة، وأتحدى أي شخص أن يجد منظمة تنظم عملية أكثر موضوعية وشفافية وعادلة".

ومع ذلك، فإن صلاحيات لجنة التقييم وسلطتها في استبعاد ملف ما بدأت من الان تثير انتقادات. وأوضح مصدر أفريقي أن "هذه السلطة في استبعاد ترشيح ما هي غير طبيعية".

وأضاف المصدر ذاته ان "حق اختيار البلد المضيف للمونديال انتقل في عهد (الرئيس السابق جوزيف) بلاتر من المجلس إلى الكونغرس، ليس من أجل العودة إلى عملية تقديرية".

واعتبر مصدر آخر مقرب من الاتحاد الأفريقي يدعم المغرب، أن "الهامش المفرط الذي تم تركه للجنة التقييم التي لا تخضع استنتاجاتها للطعن، هو إنكار واضح للعدالة وانتهاك لمبدأ الاختصاص المزدوج".