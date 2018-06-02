مونديال 2026: ارتياح في المغرب بعد مصادقة لجنة التقييم على ترشيحه



وقال رئيس لجنة الترشيح المغربي مولاي حفيظ العلمي تعليقاً على قرار لجنة التقييم إن "المغرب يتخذ موقعا اليوم في مستوى الأمم العظيمة".

وأضاف في تصريح أرسل إلى وسائل إعلام منها وكالة فرانس برس "نحن من الأمم القليلة التي تملك القدرة على الترشح وملاءمة المعايير التي يشترطها دفتر تحملات الفيفا".

وقال عضو لحنة الترشيح المغربية منصف بلخياط لفرانس برس إن لجنة التقييم "أكدت اليوم (الجمعة) قدرة المغرب تقنيا على تنظيم مونديال 2026"، والذي سيكون الأول بمشاركة 48 منتخبا بدلا من 32.

وشدد على أن كل الفريق التابع للجنة سيعمل "لنيل الفوز في 13 حزيران/يونيو"، في إشارة إلى موعد التصويت.

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع القرار، معربين عن "الفرح والفخر" و"استمرار الأمل"، بينما تحدثت وسائل إعلام محلية عن "اجتياز عقبة" في طريق المنافسة على استضافة المونديال.

ويتنافس المغرب على استضافة كأس العالم 2026، مع ملف ترشيح ثلاثي مشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويعتزم المغرب في ترشيحه الاستضافة على 12 ملعبا في 12 مدينة، منها خمسة ملاعب جاهزة سيتم تجديدها، وبناء ثلاثة أخرى حديثة.

أما الملف الثلاثي الأميركي الكندي المكسيكي، فيعول على 23 مدينة تم اختيارها ضمن لائحة أولية (بما في ذلك 4 مدن كندية و3 مكسيكية)، على أن تتضمن اللائحة النهائية 16 مدينة بملاعب يبلغ معدل طاقتها الاستيعابية 68 ألف متفرج، "مبنية وعملية".

ويعول المغرب على دعم الاتحادات الإفريقية ليكون ثاني بلد في القارة السمراء يحتضن المونديال بعد جنوب أفريقيا 2010. كما يراهن على الاتحادات العربية وقربه الجغرافي من أوروبا لنيل أصوات القارة العجوز.

وقال رئيس لجنة الترشيح المغربية مولاي حفيظ العلمي لفرانس برس عشية قرار لجنة الخبراء "نعول على الجميع، على كل البلدان، لدينا تكتلات تربطنا بها علاقات أكثر تمايزا من الآخرين، وأشير إلى أن الدعم الذي لقيه الملف المغربي كان أكبر مما نتوقع".

وللمرة الأولى، ستتم عملية الاقتراع من قبل كل الدول الأعضاء في الفيفا، وليس اللجنة التنفيذية فقط. وسيشارك في عملية التصويت 207 أعضاء من أصل 211، علما أن المرشحين الأربعة لا يشاركون في التصويت.

ويسعى المغرب للمرة الخامسة لاستضافة المونديال، بعد أربع محاولات مخيبة لتنظيم نسخ 1994 و1998 و2006 و2010.

