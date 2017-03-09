مونديال 2026: إنفانتينو يحذر من مرسوم الهجرة الأميركي

وتعد الولايات المتحدة، أكانت بمفردها أو من خلال ملف مشترك مع المكسيك وكندا، من المرشحين البارزين لاستضافة البطولة الكروية التي ستشهد في نسخة 2026 زيادة عدد المنتخبات من 32 إلى 48.

الا أن مرسوم الهجرة المثير للجدل الذي أصدره ترامب ويحظر بموجبه بشكل موقت دخول رعايا دول ذات غالبية مسلمة، قد يضر بفرص الولايات المتحدة لاستضافة البطولة أو حتى الترشح لذلك.

وقال انفانتينو للصحافيين في مطار هيثرو اللندني "السيد ترامب هو رئيس الولايات المتحدة وبالطبع لدي احترام كبير لما يقوم به هو المسؤول مع حكومته عن اتخاذ القرارات الأفضل لبلاده".

وأضاف: "نحن الآن في طور تحديد متطلبات الترشح. في العالم ثمة دول كثيرة تمنع السفر أو الدخول، لديها أيضاً متطلبات للتأشيرات، من الواضح انه في ما يتعلق بمنافسات الفيفا، أي منتخب يتأهل إلى نهائيات كأس العالم، بما يشمل المشجعين والمسؤولين، عليه أن يحظى بفرصة دخول البلد المضيف، والا لن تكون ثمة كأس للعالم".

وتابع: "هذا واضح. المتطلبات ستكون واضحة. ولاحقاً على كل بلد أن يتخذ قراره، أكان يريد أن يترشح بناء على المتطلبات أم لا".

وتتلاقى تصريحات إنفانتينو مع تصريحات سابقة لرئيس الاتحاد الأوروبي السلوفيني ألكسندر تشيفيرين الذي اعتبر أنه من "غير الممكن اقامة" المونديال في بلد يفرض قيوداً مشددة على السفر.

وكان ترامب أصدر بعد أيام من تسلمه مهامه في كانون الثاني/يناير، مرسوماً يحظر بموجبه لفترة مؤقتة دخول رعايا سبع دول هي السودان والصومال والعراق وسوريا واليمن وايران، ما أثار انتقادات واسعة، قبل أن يعلق العمل به بموجب قرار قضائي.

الا أن ترامب أصدر هذا الأسبوع أمراً تنفيذياً جديداً يمنع بموجبه دخول لاجئين لمدة 120 يوماً ويوقف منح تأشيرات دخول جديدة لرعايا من سوريا وايران وليبيا والصومال واليمن والسودان. واستثنى القرار العراق الذي كان على اللائحة الأولى، وكذلك المقيمين الدائمين وحاملي تأشيرات دخول صالحة.