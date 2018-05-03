موعد وتقديم قرعة كأس اسيا 2019

موعد قرعة كاس اسيا 2019 في الإمارات هو يوم الجمعة 4-5-2018 الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرّمة على قناة beIN SPORTS الإخبارية المفتوحة.

النسخة الـ17 من كأس أمم آسيا لكرة القدم التي ستقام في الإمارات، من 5-1-2019 لغاية 1-2-2019 ستكون الأولى التي تضم 24 منتخباً.

ومن المنتظر أن يكون النجم الدولي الإماراتي السابق زهير بخيت أحد ضيوف حفل سحب القرعة، كما يشهد الحفل أيضاً الكشف عن تعويذة البطولة والكرة الرسمية للمسابقة إلى جانب فعاليات أخرى.

تعتبر نهائيات كأس آسيا 2019 الأكبر في تاريخ البطولة، حيث تشهد مشاركة 24 منتخباً تخوض 51 مباراة تقام على ثمانية ملاعب في أربع مدن مضيفة، هي أبو ظبي والعين ودبي والشارقة

وقُسّمت المنتخبات على 4 مستويات كما هو موضح تالياً:

المستوى الأول: الإمارات، إيران، أستراليا، اليابان، كوريا الجنوبية، السعودية.

المستوى الثاني: الصين، سوريا، أوزبكستان، العراق، قطر، تايلاند.

المستوى الثالث: قيرغيزستان، لبنان، فلسطين، عُمان، الهند، فيتنام.

المستوى الرابع: كوريا الشمالية، فيليبين، البحرين، الأردن، اليمن، تركمنستان.

وبطبيعة الحال؛ وضعت الإمارات على رأس المجموعة الأولى، ومن المنتظر طبعاً وضع بقية منتخبات المستوى الأول على رأس المجموعات الأخرى.

ويتأهل إلى الدور المقبل أبطال المجموعات وأصحاب المركز الثاني وأفضل أربع منتخبات حصلوا على المركز الثالث،وبهذا سيكون لدينا 16 منتخباً لمتابعة الطريق نحو النهائي.

