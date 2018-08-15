وأعلن موزيس أحد أبرز عناصر نيجيريا في السنوات الأخيرة اعتزاله اللعب دولياً بحسب ما نشر في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر الإنترنت اليوم الأربعاء.

وجاء قرار اعتزال موزيس عقب خروج بلاده من الدور الأول لمسابقة كأس العالم التي انتهت منذ قرابة شهر من الآن.

وقال موزيس صاحب الـ27 عاماً: "قضيت جزءاً من أفضل اللحظات في حياتي بقميص منتخب نيجيريا".

وأضاف: "أشعر بأنّ الآن هو الوقت المناسب للمغادرة، من أجل التركيز على مسيرتي مع النادي وعائلتي الصغيرة"، مؤكداً أنّه يريد منح الفرصة للمواهب القادمة في منتخب نيجيريا.

وفاز موزيس بلقب كأس أفريقيا مع المنتخب في 2013 ولقب الدوري الإنكليزي في 2016-2017 ويوروبا ليغ 2012-2013 مع تشيلسي.