مواعيد مباريات اليوم والاسبوع وجدول المعلقين

لن يكون الأسبوع القادم عادياً ففي أهم مباريات اليوم السبت 6 مايو، برشلونة يريد إغراق فياريال آملاً بمفاجأة مستبعدة من غرناطة امام​ ريال مدريد، وفي الدوري الإيطالي قد يعبد دربي تورينو طريق يوفنتوس إلى اللقب إن أخفق نجم مصر محمد صلاح بقيادة روما إلى الفوز اليوم التالي، أما في الدوري الفرنسي يأمل باريس سان جيرمان أن يسقط موناكو - مبابي محلياً بعد يوفنتوس قارياً.

أما في اهم مباريات يوم الأحد 7 مايو ستتجه أنظار العرب لنجم مصر محمد صلاح في لقاء روما وميلان على أرض الأخير فيما يحتدم صراع دوري الأبطال بين ارسنال ومانشستر يونايتد في صراع تقليدي بين فينغر ومورينيو.

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وفي دوري أبطال آسيا، تحتدم المنافسة على صدارة المجموعة الرابعة بين الريان والهلال أو الرهيب والزعيم وكذلك السباق في الثالثة بين الأهلي السعودي والعين الإماراتي.

وفي منتصف الأسبوع لا صوت يعلو فوق صخب دوري أبطال أوروبا بين يوفنتوس وموناكو الثلاثاء 9 مايو، وأتلتيكو وريال مدريد اليوم التالي الأربعاء 10 مايو.

تعرفوا في جدول المعلقين التالي على من سيتولى الإدارة الصوتية لكل هذه المباريات وغيرها من مختلف ملاعب العالم