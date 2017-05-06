مواعيد مباريات اليوم والاسبوع وجدول المعلقين
حصريا على beIN SPORTS تجدون البث المباشر لأهم مباريات اليوم وكل يوم في الدوريات الأوروبية الكبرى ودوري أبطال أوروبا تشاهدونها بمتعة مضاعفة مع الأصوات الأحب إلى قلبكم. تعرفوا هنا في جدول المعلقين على من سيتولى إيصال المباريات إلى مسامعكم أينما كنتم عبر قنوات beIN SPORTS والبث المباشر beIN CONNECT.
لن يكون الأسبوع القادم عادياً ففي أهم مباريات اليوم السبت 6 مايو، برشلونة يريد إغراق فياريال آملاً بمفاجأة مستبعدة من غرناطة امام ريال مدريد، وفي الدوري الإيطالي قد يعبد دربي تورينو طريق يوفنتوس إلى اللقب إن أخفق نجم مصر محمد صلاح بقيادة روما إلى الفوز اليوم التالي، أما في الدوري الفرنسي يأمل باريس سان جيرمان أن يسقط موناكو - مبابي محلياً بعد يوفنتوس قارياً.
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جدول مباريات الدوري الإسباني
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جدول مباريات الدوري الإنكليزي
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جدول مباريات الدوري الإيطالي
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جدول مباريات الدوري الفرنسي
أما في اهم مباريات يوم الأحد 7 مايو ستتجه أنظار العرب لنجم مصر محمد صلاح في لقاء روما وميلان على أرض الأخير فيما يحتدم صراع دوري الأبطال بين ارسنال ومانشستر يونايتد في صراع تقليدي بين فينغر ومورينيو.
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وفي دوري أبطال آسيا، تحتدم المنافسة على صدارة المجموعة الرابعة بين الريان والهلال أو الرهيب والزعيم وكذلك السباق في الثالثة بين الأهلي السعودي والعين الإماراتي.
وفي منتصف الأسبوع لا صوت يعلو فوق صخب دوري أبطال أوروبا بين يوفنتوس وموناكو الثلاثاء 9 مايو، وأتلتيكو وريال مدريد اليوم التالي الأربعاء 10 مايو.
تعرفوا في جدول المعلقين التالي على من سيتولى الإدارة الصوتية لكل هذه المباريات وغيرها من مختلف ملاعب العالم
|الجمعة 5 مايو
|وست هام يونايتد x توتنهام هوتسبير
|22:00
|
جواد بده
|إشبيلية x ريال سوسييداد
|22:00
|
خالد الغول
|السبت 6 مايو
|مانشستر سيتي x كريستال بالاس
|14:30
|
حفيظ دراجي
|بايرن ميونيخ x دارم شتات
|16:30
|
سوار الذهب
|بوروسيا دورتموند x هوفنهايم
|16:30
|
علي لفته
|أتلتيكو مدريد x إيبار
|17:15
|
علي محمد علي
|باريس سان جيرمان x باستيا
|18:00
|
جواد بده
|الجيش x أم صلال
|18:45
|
حسن عيدروس
|نابولي x كالياري
|19:00
|
علي سعيد الكعبي
|برشلونة فياريال
|19:30
|
رؤوف خليف
|نانسي x موناكو
|21:00
|
نوفل باشي
|جانجون x ديجون
|21:00
|
عبدالقادر الشنيوني
|ليل x ميتز
|21:00
|
الحبيب بن علي
|غرناطة x ريال مدريد
|21:45
|
فهد العتيبي
|يوفنتوس x تورينو
|21:45
|
عصام الشوالي
|الأحد 7 مايو
|أودينيزي x أتلانتا
|13:30
|
احمد عبده
|ليفربول x ساوثهامتون
|15:30
|
عصام الشوالي
|غرونينغين x بي إس في آيندهوفن
|15:30
|
احمد عبده
|إكسيلسيور x فينورد
|15:30
|
لحدان الفيحاني
|جنوى x انتر
|16:00
|
علي محمد علي
|لاتسيو x سامبدوريا
|16:00
|
محمد الكواليني
|آرسنال x مانشستر يونايتد
|18:00
|
فهد العتيبي
|الوداد البيضاوي x حسنية أغادير
|18:30
|
جواد بده
|نهضة بركان x الرجاء البيضاوي
|18:30
|
خالد الغول
|ميلان x روما
|21:45
|
رؤوف خليف
|مارسيليا x نيس
|22:00
|
حفيظ دراجي
|الأثنين 8 مايو
|الريان - قطر x الهلال - السعودية
|18:25
|
علي سعيد الكعبي
|بيرسبوليس - إيران x الوحدة - الإمارات
|18:25
|
سوار الذهب
|العين - الإمارات x بونيودكور - أوزبكستان
|18:40
|
حماد العنزي
|الأهلي - السعودية x ذوب آهن - إيران
|18:40
|
فهد العتيبي
|تشيلسي x ميدلزبره
|22:00
|
حفيظ دراجي
|الثلاثاء 9 مايو
|أديلايد يونايتد - أستراليا x جيانغسو - الصين
|12:00
|
محمد الكواليني
|جيجو يونايتد - كوريا x غامبا أوساكا - اليابان
|12:00
|
مضر اليوسف
|غوانغجو إيفرغراندي - الصين x سوون بلووينغز - كوريا
|13:30
|
عبدالقادر الشنيوني
|لخويا - قطر x الفتح - السعودية
|18:30
|
سوار الذهب
|إستقلال خوزستان - إيران x الجزيرة - الإمارات
|18:30
|
حسن عيدروس
|الأهلي - الإمارات x لوكوموتيف طشقند - أوزبكستان
|18:50
|
علي سعيد الكعبي
|التعاون - السعودية x استقلال - إيران
|18:50
|
فهد العتيبي
|يوفنتوس x موناكو
|21:45
|
حفيظ دراجي
|الأربعاء 10 مايو
|إف سي سول - كوريا x أوراوا ريد دياموندز - اليابان
|13:00
|
نوفل باشي
|وسترن سيدني - استراليا x شنغهاي سيبغ - الصين
|13:00
|
لحدان الفيحاني
|أتلتيكو مدريد x ريال مدريد
|21:45
|
علي سعيد الكعبي
|ساوثهامتون x آرسنال
|21:45
|
جواد بده
|الخميس 11 مايو
|مانشستر يونايتد x سيلتا فيغو
|22:05
|
علي محمد علي
|ليون x أياكس
|22:05
|
الحبيب بن علي
|الجمعه 12 مايو
|الترجي الرياضي x فيتا كلوب
|18:00
|
عصام الشوالي
|النجم الساحلي x فيروفياريو
|20:00
|
رؤوف خليف
|الوداد الرياضي x كوتون سبورت اف سي
|20:00
|
جواد بده
|إتحاد الجزائر x الأهلي طرابلس
|20:00
|
نوفل باشي
|سوبر سبورت x حوريا
|20:00
|
عبدالقادر الشنيوني
|إيفرتون x واتفورد
|21:45
|
احمد عبده
|الهلال - السودان x المريخ - السودان
|22:00
|
سوار الذهب
|الزمالك x سونترال أفريكان سوسيتي يونايتد
|22:00
|
علي محمد علي
|وست بروميتش x تشيلسي
|22:00
|
فهد العتيبي