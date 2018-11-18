البث المباشر لمباراة الجزائر وتوغو

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم الجزائر وتوغو

الجزائر وتوغو مباشرة وحصرياً على beIN SPORTS

البث المباشر لمباراة الجزائر ومضيفه توغو اليوم في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة في تصفيات كأس أمم أفريقيا – الكاميرون 2019 سيكون حصرياً على beIN SPORTS.

55: كودجو لابا يسجل الهدف الأول لأصحاب الأرض

53: بغداد بونجاح يهدر فرصة تسجيل الهدف الرابع

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم جزائري مستحق على توغو 3-صفر

30: رياض محرز يسجل ثالث أهداف الجزائر وهدفه الشخصي الثاني في المباراة

28: يوسف عطال يسجل الهدف الثاني للمنتخب الجزائري

13: رياض محرز يسجل الهدف الأول بتصويبة جميلة حاول ابعادها مدافع توغو باليد (1-صفر)

6: المنتخب الجزائري يهدد شباك توغو

بداية مباراة الجزائر وتوغو في استاد كيغي في العاصمة لومي

التشكيلة الأساسية للمنتخبين





