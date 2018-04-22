محمد صلاح والاتحاد المصري – ما هي آخر التطورات؟

مازن الريس

محمد صلاح يتابع تألقه مع ليفربول الإنكليزي في الدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا، إلا أنّ مشكلة رعاية الصور الخاصة به والتي نشبت بينه وبين الاتحاد المصري لكرة القدم سببت تشويشاً مبرراً للنجم المصري وعشاقه قبل أن أيام من لقاء ليفربول وروما الإيطالي في ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا.

واحتفل عشاق محمد صلاح بهدفه الرائع على وست بروميتش أمس السبت في المرحلة الخامسة والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز والذي عزز بفضله صدارته لهدافي المسابقة وأضاف المزيد من الأرقام القياسية،



وتفاعلت قضية الطائرة الخاصة بالمنتخب المصري ومحمد صلاح بشكل كبير في الساعات الفائتة في ظل عدم الوصول إلى اتفاق بين نجم ليفربول والاتحاد المصري لكرة القدم.

وتتلخص القضية في نشر صورة للنجم محمد صلاح "بمفرده" على مقدمة الطائرة الخاصة بمنتخب مصر المتأهل لكأس العالم إضافة لصورة أخرى لعدة لاعبين من منتخب مصر في منتصف الطائرة وبينهما إعلانات للشركات الراعية للمنتخب.

الشكل النهائي للطائرة المخصصة للمنتخب المصري خلال مونديال روسيا 2018 #روسيا2018 #الفراعنة_وصلوا 🇪🇬🇷🇺🛫 pic.twitter.com/NsHXvPVGrQ — Egypt National Football Team (@Pharaohs) March 19, 2018

وتأتي المشكلة نظراً لعدم قانونية الاستفادة من صورة محمد صلاح بمفرده إذ قال مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات السابق للاتحاد المصري في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام المصرية: "من حقك استخدام صورة جماعية للاعبي المنتخب لكن صورة للاعب بمفرده أمر خاطئ، يجب الحصول على موافقة من اللاعب".

وبدا أنّ الخلاف وصل إلى مرحلة صعبة عقب تغريدة من رامي عباس وكيل أعمال صلاح جاء فيها: "نواجه مشكلة خطيرة مع الاتحاد المصري لكرة القدم", وما زاد الأمور تعقيداً قيام صلاح بإعادة تغريدة موكله في حسابه على تويتر أيضاً الذي يضم قرابة 5 ملايين متابع.

ونشر محمد صلاح أحد أبرز لاعبي مصر عبر التاريخ صورة له مع موكله مغرداً عليها: "كل الدعم"، كما ردّ صلاح بكلمات: "لا يوجد فائدة"، عند مطالبته بضرورة النقاش والحل السري بين الطرفين "صلاح والاتحاد المصري".

ودخل لاعب توتنهام ومنتخب مصر السابق أحمد حسام ميدو على الخط في حسابه على تويتر: "مشكلة صلاح مع الشركة الراعية يجب حلها بذكاء كبير واتباع القانون فيها بحذافيره، مشكلة توقيتها صعب وما يضمن لك إذا تمت التسوية مع صلاح فلن يخرج لك لاعبين آخرين يطالبون بنفس التسوية!! كان الله في عون أبوريده وكوبر فهذه هي نوعية المشاكل التي من الممكن أن تدمر أَي فريق!!".

كما غرّد تغريدة أخرى أشار بها إلى إمكانية وجود خطأ لدى الاتحاد المصري باستخدامه لصورة صلاح منفرداً.

ما اعرفه هو ان القانون يسمح للاتحاد الوطني باستخدام ايمادج اللاعبين جماعيا على ان يكون ٤ لاعبين او اكثر في الاستخدام الدعائي لا وصول منتخب بلادك الى كاس العالم يساعد اللاعب بان يزيد سعره عالميا!! ربما أكون مخطئا ولكن هذه معلوماتي عن حقوق اللاعبين مع منتخبات بلادهم!! — Mido (@midoahm) April 22, 2018

ولم تتوقف قضية محمد صلاح والاتحاد البمصري لكرة القدم عند هذا الحد إذ كان من المفاجئ إقفال حساب رامي عباس على تويتر صباح اليوم ولم يعرف إن كان غقفال حساب رامي قد جاء بقرار شخصي منه أو من موقع التواصل الاجتماعي تويتر.



المزيد من التفاصيل قريباً....



