محمد صلاح ظاهرة تُدرَّس

ما فعله محمد صلاح أمام روما منح الجميع فرصة قراءة ما يقوم به في الملعب من عدة زوايا كل حسب اختصاصه. فتارة تجد من يتكلم عن سباقات السرعة في حضور صلاح على الملعب وأحيانا أخرى عن قدرته على اختصار المسافات البعيدة بتمريراته الدقيقة.

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