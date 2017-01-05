محرز ينال لقب أفضل لاعب أفريقي ويعيد العرب للواجهة

إعداد - مازن الريس

وأعاد رياض محرز نجم منتخب الجزائر وليستر سيتي الإنكليزي، نجوم العرب إلى الواجهة مجدداً بعد أن غابت الجائزة عنهم منذ عام 1998 عندما نالها المغربي مصطفى حجي.

وتفوّق محرز بـ361 صوتاً على أوباميانغ الذي حلّ ثانياً بـ 313 صوتاً ومانيه ثالثاً بـ186.

وقال محرز بعد منحه الجائزة: "هذا فخر كبير، أنا سعيد وراض، أشكر كل زملائي في ليستر والجزائر".



وأضاف: "أهدي هذه الجائزة إلى عائلتي وكلّ من يدعمونني يومياً".

الجزائري رياض محرز أفضل لاعب في قارة إفريقيا لعام 2016#GloCAFAwards2016 pic.twitter.com/5Q5ydE1MY1 — CAF - عربي (@caf_online_AR) January 5, 2017

وتوّج محرز بالجائزة عقب تألقه الملفت مع ليستر سيتي والفوز ببطولة الدوري الإنكليزي الممتاز في الموسم الفائت، كما أنّه واصل الإنجازات مع فريقه المغمور الموسم الحالي بالوصول إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

واقتنص صاحب الـ25 عاماً الجائزة من الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني وصيف هدافي البوندسليغا في الموسم الفائت بـ25 هدفاً وكذلك السنغالي ساديو مانيه المنتقل الصيف الفائت إلى ليفربول الإنكليزي بعد تألقه الملفت مع ساوثهامبتون.

وتنتظر النجوم الثلاثة منافسة من نوع آخر بعد أيام قليلة عندما تجتمع منتخباتهم للتنافس على لقب بطولة أفريقيا في الغابون، وخاصة محرز ومانيه حيث وقع فريقيها في مجموعة واحدة.

وكان أوباميانغ توّج بجائزة النسخة الفائتة متقدماً على الإيفواري يايا توريه الذي سبق أن نال الجائزة في 4 مرات والغاني آندريه أيو.

ونجح محرز في فرض اسمه بين أهم نجوم العالم في الفترة الأخيرة فحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز وجائزة أفضل لاعب أفريقي التي تمنحها شبكة BBC البريطانية.

وفي بقية الجوائز حصد دينيس أونيانجو حارس مرمى صن داونز أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا لعام 2016 والنيجيري إيهيناتشو لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي جائزة أفضل موهبة صاعدة في القارة.

كيليتشي إيهيناتشو أفضل موهبة صاعدة في القارة لعام 2016 #GloCAFAwards2016 pic.twitter.com/AwUpVog39J — CAF - عربي (@caf_online_AR) January 5, 2017

وكان بطل دوري أبطال أفريقيا "صن داونز" أفضل نادي في قارة أفريقيا لعام 2016.

وضمت تشكيلة أفريقيا الأساسية رياض محرز والتونسي أيمن عبد النور من النجوم العرب.

الجزائري رياض محرز والتونسي أيمن عبدالنور في تشكيل الأفضل في قارة إفريقيا لعام 2016#GloCAFAwards2016 pic.twitter.com/6UKSJALi5G — CAF - عربي (@caf_online_AR) January 5, 2017

وكذلك كان منتخب نيجيريا أفضل منتخب للسيدات في 2016 بعد فوزهن بلقب كأس الأمم الأفريقية الثامن، والجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب صن داونز أفضل مدرب في أفريقيا.

بيتسو موسيماني أفضل مدرب في إفريقيا لعام 2016#GloCAFAwards2016 pic.twitter.com/3Xt30W7JH5 — CAF - عربي (@caf_online_AR) January 5, 2017

وكان النيجيري أليكس أيوبي أفضل لاعب شاب لعام 2016، ومواطنته أسيسات أوشوالا ولاعبة أرسنال أفضل لاعبة في أفريقيا، والغامبي باكاري بابا غاساما أفضل حكم في أفريقيا.