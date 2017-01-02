محرز ثاني عربي يتوج بجائزة «الأسد الذهبي»
تُوج الدوليُ الجزائري مهاجمُ نادي ليستر سيتي الانكليزي رياض محرز بجائزةِ «الأسد الذهبي» في نسختِها الثالثةَ عشرة والتي تمنحُها صحيفة «المنتخب» المغربية لأفضل ِ لاعبٍ إفريقي
محرز نال الجائزة َ بعد استفتاء شارك فيه اربعون من أبرز ِ الصحفيين الرياضيين الأفارقة والعالميين المواكبين لكرة ِ القدم الإفريقية وما لا يقلُّ عن اربعين الفًا من زوار ِالموقع الالكتروني لصحيفة المنتخب .
وتفوَّق الدوليُ الجزائري على الغابوني بيير إميريك أوباميانغ والمصري محمد صلاح ويُعتبر محرز ثاني عربي يتوجُ بجائزة «الأسد الذهبي» بعد المصري محمد أبوتريكة الذي نالها عام الفين وثمانية.