محرز ثاني عربي يتوج بجائزة «الأسد الذهبي»

محرز نال الجائزة َ بعد استفتاء شارك فيه اربعون من أبرز ِ الصحفيين الرياضيين الأفارقة والعالميين المواكبين لكرة ِ القدم الإفريقية وما لا يقلُّ عن اربعين الفًا من زوار ِالموقع الالكتروني لصحيفة المنتخب .

وتفوَّق الدوليُ الجزائري على الغابوني بيير إميريك أوباميانغ والمصري محمد صلاح ويُعتبر محرز ثاني عربي يتوجُ بجائزة «الأسد الذهبي» بعد المصري محمد أبوتريكة الذي نالها عام الفين وثمانية.