أعلنت مجموعة beIN الإعلامية رفضَها كل الاتهامات الموجهة إليها في التحقيق السويسري الذي فتح بحق الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم جيروم فالك والرئيس التنفيذي لمجموعة beIN ناصر الخليفي على خلفية بيع حقوق مباريات كأس العالم.

وأكدت المجموعة ُ أن مكاتبَها في ضواحي باريس خضعت للتفتيش صباح الخميس في أعقاب طلب من مكتب المدعي العام السويسري وأن موظفيها تعاونوا مع السلطاتِ حتى انتهاء التفتيش.

وأكدت المجموعة رفضَها كل الاتهاماتِ الموجهة من الادعاء العام السويسري

وتضيف مجموعة beIN الإعلامية في بيانها أنها ستتعاون بشكل كامل مع السلطات وهي واثقة من التطورات المستقبلية في هذه القضية. وكان المدعي العام ُ السويسري فتح تحقيقاً جنائياً بحق الأمين العام السابق للفيفا والرئيس التنفيذي لمجموعة beIN على صلة بشبهات في منح حقوق بث كأس العالم والتي تقوم الشبكة بنقلها منذ أعوام.