

أعلنت مجموعة beIN الإعلامية إدانتها بشدة لرعاية "عرب سات" للمؤتمر القادم لمكافحة القرصنة الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المقرر انعقاده في دبي هذا الأربعاء وذلك في ضوء تسهيلها للبث عبر أقمارها الصناعية لشبكة القرصنة التي مقرّها السعودية و التي تطلق على نفسها ساخرة اسم beoutQ.

و على غرار ما قام به عدد من مالكي الحقوق قامت beIN أيضا بمخاطبة عرب سات في مناسبات عديدة، معززةً مراسالتها بأدلة تؤكد استخدام beoutQ لترددات عرب سات و مطالبة إياها بإيقاف بث قنوات beoutQ لكنّ عربسات رفضت هذه المطالب و اكتفت بنفي أيّ علاقة لها بالموضوع.

هذا و تجدّد مجموعة beIN الإعلامية دعوتها لعرب سات للكفّ عن السماح لـ beoutQ باستعمال تجهيزاتها و البث عبر أقمارها.

