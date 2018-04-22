مباشر : الدحيل - الغرافة في نصف نهائي كأس قطر

نهاية الشوط الأول

- دق 43: عبد العزيز حاتم في أول رد فعل للغرافة يقوم بعمل فردي طيب ويسدّد غير أنّ كرته افتقدت للدقة اللازمة لتمر بجانب أخشاب حارس مرمى الدحيل كلود أمين.

- دق 36: الظهير الأيسر للدحيل خالد مفتاح كاد يكسر الصمت بالهدف الافتتاحي غير أنّ تسديدته كان لها حارس الغرافة قاسم برهان بالمرصاد.

- مرت أكثر من نصف ساعة على بداية قمة الدحيل والغرافة، ولكنّ الفرص الخطيرة جافت هذه المواجهة المرتقبة حيث رفض الفريقان المجازفة بالهجوم، ليغلب الطابع التكتيكي على اللقاء، ولم نشاهد سوى بعض التسديدات العشوائية من هنا وهناك.

بداية المباراة

إطار المواجهة

عقب ضمان نادي السد للبطاقة الأولى للنهائي بفوزه السبت على الريان بركلات الترجيح 4-1 عقب التعادل 2-2، يتأهب الدحيل بطل الدوري والغرافة لصدام مثير هدفه الالتحاق بالزعبم السداوي إلى النهائي الكبير.

البطاقة الكاملة للمباراة .. التشكيلة الأساسية لكل فريق وطاقم التحكيم

تصريح مدرب الدحيل جمال بلماضي

جمال بلماضي مدرب #الدحيل: ما زال لدينا نفس التصميم بالفوز بالالقاب#كأس_قطر_٢٠١٨ pic.twitter.com/gXmYEUIWxj — كأس قطر ٢٠١٨ (@QSL) April 21, 2018

تصريح مدرب الغرافة بولنت أويغون