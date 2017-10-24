توج النجم الفرنسي كيليان مبابي بجائزة الفتى الذهبي، لأفضل لاعب صاعد فى أوروبا لعام 2017 والتي تمنحها "توتو سبورت" الإيطالية، مبابي تفوق على عثمان ديمبلي لاعب برشلونة، والإنكليزي ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، والبرازيلي غابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي والإيطالي جانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان.

وانضم مبابي إلى باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة من موناكو بعد تألقه الموسم الماضي مع خيار أحقية الشراء، وستشكل هذه الجائزة من دون شك دفعًا معنويا للاعب لمواصلة التالق مع الفريق الباريسي محليا وأوروبيا.

🏆🥇@KMbappe receives his Golden Boy 2️⃣0️⃣1️⃣7️⃣ award tonight in Monaco ! pic.twitter.com/kwSVx6NQIU — PSG English (@PSG_English) October 23, 2017

البث المباشر

إضافة إلى البث التلفزيوني، بثت beIN SPORTS الحفل بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الإنترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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ترددات beIN SPORTS الإخبارية

نايل سات

التردد (ميجا هرتز) 12245 معدّل استقطاب الموجة عامودي معدّل الترميز 27500 ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK

سهيل سات

التردد (ميجا هرتز) 11566 معدّل استقطاب الموجة أفقي معدّل الترميز 27500 ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK

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