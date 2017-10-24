توج النجم الفرنسي كيليان مبابي بجائزة الفتى الذهبي، لأفضل لاعب صاعد فى أوروبا لعام 2017 والتي تمنحها "توتو سبورت" الإيطالية، مبابي تفوق على عثمان ديمبلي لاعب برشلونة، والإنكليزي ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، والبرازيلي غابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي والإيطالي جانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان.
وانضم مبابي إلى باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة من موناكو بعد تألقه الموسم الماضي مع خيار أحقية الشراء، وستشكل هذه الجائزة من دون شك دفعًا معنويا للاعب لمواصلة التالق مع الفريق الباريسي محليا وأوروبيا.
كما توج كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم متفوقاً على ميسي ونيمار - جوائز حفل الفيفا
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ترددات beIN SPORTS الإخبارية
نايل سات
|
التردد (ميجا هرتز)
|
12245
|
معدّل استقطاب الموجة
|
عامودي
|
معدّل الترميز
|
27500
|
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط
|
2/3
|
إشارة ارسال البث
|
DVB-S2
|
معدّل تردد الموجة
|
8PSK
سهيل سات
|
التردد (ميجا هرتز)
|
11566
|
معدّل استقطاب الموجة
|
أفقي
|
معدّل الترميز
|
27500
|
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط
|
2/3
|
إشارة ارسال البث
|
DVB-S2
|
معدّل تردد الموجة
|
8PSK
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