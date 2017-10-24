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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

مبابي يتوج كأفضل لاعب صاعد في أوروبا

2:11 دقيقة

توج النجم الفرنسي كيليان مبابي بجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب صاعد فى أوروبا لعام 2017.

توج النجم الفرنسي كيليان مبابي بجائزة الفتى الذهبي، لأفضل لاعب صاعد فى أوروبا لعام 2017 والتي تمنحها "توتو سبورت" الإيطالية، مبابي تفوق على عثمان ديمبلي لاعب برشلونة، والإنكليزي ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، والبرازيلي غابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي والإيطالي جانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان. 

وانضم مبابي إلى باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة من موناكو بعد تألقه الموسم الماضي مع خيار أحقية الشراء، وستشكل هذه الجائزة من دون شك دفعًا معنويا للاعب لمواصلة التالق مع الفريق الباريسي محليا وأوروبيا.  

كما توج كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم متفوقاً على ميسي ونيمار - جوائز حفل الفيفا

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ترددات beIN SPORTS الإخبارية

نايل سات

التردد (ميجا هرتز)

12245

معدّل استقطاب الموجة

عامودي

معدّل الترميز

27500

ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط

2/3

إشارة ارسال البث

DVB-S2

معدّل تردد الموجة

8PSK

 

سهيل سات

التردد (ميجا هرتز)

11566

معدّل استقطاب الموجة

أفقي

معدّل الترميز

27500

ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط

2/3

إشارة ارسال البث

DVB-S2

معدّل تردد الموجة

8PSK

 

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تقارير إخبارية باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي كيليان مبابي

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