مانشيني مستعد لتدريب المنتخب الإيطالي

وقال المفوض المسؤول عن الاتحاد الإيطالي روبرتو فابريتشيني في تصريحات نقلتها صحيفة "غازيتا ديلو سبورت"، "أمس في روما عقد اجتماع (...) مع روبرتو مانشيني الذي أبدى استعداده لوضع حد لالتزامه مع زينيت سان بطرسبورغ وأن يصبح مدرباً للمنتخب الوطني".

أضاف "اتفقنا على بدء البحث بالأرقام والتفاصيل في 13 أيار/مايو، مع نهاية الموسم في روسيا"، مشدداً في الوقت نفسه على "إن الأمر لم يتم اتخاذ القرار بشأنه بعد. سنقول لمانشيني بوضوح أن للاتحاد موازنة معينة لهذا المنصب ولا يمكن أن نتوقع أن نتخطاها".

وبحسب التقارير، تبلغ هذه الموازنة خمسة ملايين يورو سنوياً.

وأتت هذه التصريحات في أعقاب تقارير صحافية إيطالية في وقت سابق اليوم، أشارت إلى أن مانشيني التقى مساء الاثنين في روما بعدد من مسؤولي الاتحاد، ومنهم الدولي السابق أليساندرو كوستاكورتا، الموكلة إليه مهمة البحث عن خلف لجانبييرو فنتورا الذي أقيل من منصبه بعد فشل المنتخب ببلوغ كأس العالم للمرة الأولى منذ 60 عاماً.

وذكرت المصادر نفسها أن مانشيني وافق على عرض تولي تدريب المنتخب، يمتد حتى سنة 2020، وتبلغ قيمته السنوية أربعة ملايين يورو.

وكانت وسائل الإعلام الإيطالية قد أفادت الأحد، أن المدرب السابق لنادي بايرن ميونيخ الألماني كارلو أنشيلوتي، رفض عرضاً لتدريب المنتخب.

وتأتي الأنباء الجديدة غداة تأكيد اللاعب الدولي السابق أنه "فخور" بطرح اسمه كمدرب محتمل لمنتخب بلاده. وقال مانشيني الذي قاد مانشستر سيتي إلى لقب الدوري الإنكليزي الممتاز عام 2012 بعد انتظار دام 44 عاماً، في تصريحات إذاعية الاثنين "هل أنا أبرز المرشحين لأصبح مدرباً؟ من سان بطرسبورغ من الصعب تبيان كل شيء".

واعتبر مانشيني أن "تدريب المنتخب الوطني سيكون مصدر فخر لأن المنتخب الإيطالي هو من الأهم في العالم (...) إذا أتيح لي يوماً ما أن أجلس على كرسي مدرب المنتخب، هذا سيكون أمراً جميلاً".

ويزور مانشيني (53 عاماً) روما هذا الأسبوع، في ظل تقارير صحفية في روسيا تتحدث عن أنه أبلغ لاعبي فريقه أنه سيرحل بنهاية الموسم.

وأشرف مانشيني كمدرب على أندية إيطالية عدة أبرزها أنتر ميلان الذي قاده إلى ثلاثة ألقاب في الدوري المحلي. كما حظي بمسيرة دولية مع المنتخب، فشارك في 36 مباراة وسجل أربعة أهداف في 10 أعوام.

وأقيل فنتورا من منصبه في تشرين الثاني/نوفمبر بعد الفشل في تخطي عقبة المنتخب السويدي في الملحق الأوروبي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 المقررة في روسيا. وفي الأشهر الماضية، ترددت أسماء عدة لخلافته، أبرزها مانشيني وأنطونيو كونتي (تشيلسي الإنكليزي) وكلاوديو رانييري (نانت الفرنسي)، إضافة إلى اللاعب السابق لويجي دي بياجيو (46 عاماً) الذي يتولى حالياً مهام المدرب الموقت للمنتخب.