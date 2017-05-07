مارادونا مدرباً للفجيرة الاماراتي

وقال الفجيرة عبر حسابه في "تويتر": "مارادونا مدرباً لنادي الفجيرة".

وأكد ناصر اليماحي رئيس نادي الفجيرة: "التعاقد مع مارادونا بعقد يمتد لموسم واحدة، وسيعين النادي مدرب اللياقة البدنية وباقي أعضاء الجهاز الفني لاحقاً".

وكانت صحيفة" الاتحاد" الاماراتية نشرت في حسابها على "تويتر" صوراً لمارادونا وهو يحمل قميص الفجيرة رقم 10 ويتفقد ملعب النادي، وكتبت: "مارادونا مديراً فنياً لنادي الفجيرة في الموسم المقبل".

وكان الوصل الاماراتي آخر فريق دربه مارادونا (56 عاماً) موسم 2011-2012 قبل أن يقال من منصبه بسبب تردي النتائج، ثم عين سفيراً للرياضة في دبي وهو المنصب الذي تركه الصيف الماضي.

وفشل الفجيرة الذي يضم اللاعب اللبناني حسن معتوق في صفوفه، في العودة إلى الدرجة الأولى هذا الموسم بعدما احتل المركز الرابع في دوري الثانية.