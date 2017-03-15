مؤتمر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم: صراع الساعات الأخيرة

أديس أبابا- محمد الأمين

على المنبر كان بعض الحالمين بغد مشرق للكرة الافريقية يتباهون باختيار الجمل الرنّانة على مسامع عيسى حياتو وجاني إنفاتينو. ليس سراً أن الرجلين لا يحبان بعضهما البعض وليس سراً كذلك أن السويسري الذي يرأس "الفيفا" يلقي بثقله في حملة يريد من ورائها إنهاء حكم الكاميروني الذي شاخ بعقوده الثلاثة.

كان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ينصت بتأنّ للمنظرين عكس جاره في الجلسة. ولكن لكل مبرراته. فإنفاتينو أصغر من حياتو بأربع وعشرين سنة: عمر كامل خاصة في الأوساط الرياضية، كما أن همّ الانتخابات تشغل بال الكاميروني جداً وإن عرفت عنه خصال المستمع الجيد.

في القاعة، لم يحضر إلا قلة من رؤساء الاتحادات، حيث ظلت نصف المقاعد فارغة. لابد أن الغائبين غلبهم النعاس بعد ليلة طويلة من الحملة الساخنة. حتى الذين حضروا كان أغلبهم في سبات، يستعجلون ساعة التوقف المبرمجة عساهم يشحنون أنفسهم بالمنبهات لاكتساب طاقات عزيزة.

صحيح أن النقاش حول تطور الكرة الافريقية لا يجلب الكثير من الاهتمام، فالكل يفكر في انتخابات الخميس. انتخابات ستجرى في المبنى المجاور، مبنى الاتحاد الافريقي الذي عوّض منظمة الوحدة الافريقية وفي ذلك ربما رسالة أمل إلى الكرة الافريقية وأهلها.

من أجل ولاية جديدة خلال هذه الانتخابات سينافس عيسى حياتو مرشحاً كان مغموراً حتى الآن هو رئيس اتحاد مدغشقر أحمد أحمد.

في الظروف العادية لا يبدو الأمر مقلقاً للكاميروني السبعيني الذي تجاوز أزمات قوية خلال مشواره في قيادة الكرة الافريقية ولكن طريقه إلى الخروج لم يكن أقرب في أي وقت من الآن.

صحيح أن الأغلبية "المصرِّحة" تصطف وراء حياتو، إلا أن "الصامتين" يتكاثرون وهناك خوف أن تعرف أديس أبابا خلال الساعات المقبلة انقلاباً في الموازين لتطغى "الأغلبية الصامتة". يعتمد حياتو في معركته الحالية على وفاء أصدقاء من جيله يعتبرون سنداً قوياً له. أصدقاء أقاموا الليل في اجتماعات حتى الفجر معبئين الجهود في سبيل اعادة انتخاب من يسمونه دلعا "العجوز"..

في المقابل، كان أحمد أحمد يعقد الاجتماع تلو الآخر مع "أعداء" حياتو عساه يخلصهم من هذا الذي يرونه عقبة أمام تطوير الكرة الافريقية. لا يعتمد القادم من "الجزيرة الكبرى" على إنجازات تشفع له، فمدغشقر ليست أرض كرة قدم ولكنه ركب مطية ضرورة التغيير وامتلك الشجاعة للمواجهة.

يدعم أحمد علناً رؤساء اتحادات منطقته الجغرافية ولكنه كذلك مساند من قبل دول بعيدة من عمقه التقليدي والأهم من كل هذا يحظى بتأييد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي يريد أن يحدث قطيعة مع العهد "البائد" في الكرة العالمية الذي يرى حياتو أحد أقطابه.

حتى وإن لم يتحقق التغيير المنشود، إلا أن "عرش" حياتو قد اهتز بقوة.

المواجهة العربية في هذه الأثناء، يتنافس عرب على مقاعد مؤثرة. فإذا كان رجل الأعمال التونسي طارق بوشماوي قد ضمن الانتخاب لعضوية مجلس الفيفا، فإن منافسه - رسمياً حتى الآن- المصري هاني أبو ريده يسعى إلى أن يسمح له للترشح عبر ما يسمى "المنطقة المفتوحة" ذات المقاعد الثلاثة في مجلس الفيفا وإذا ما تم ذلك فسيجد الطريق مفتوحة أمامه للبقاء في مكانه.

المواجهة العربية الأخرى، هي على عضوية المكتب التنفيذي للكاف وستكون بين الحزائري محمد روراوه والمغربي فوزي لقجع والليبي أنور الطشاني وهي منافسة قوية جداً بين المسؤولين المغربي والجزائري.

أما السوداني مجدي شمس الدين المحسوب على الرعيل الأول في "الكاف" فقد يجد هو الآخر صعوبة كبيرة في الاحتفاظ بمنصبه القيادي في المنظومة الكروية الافريقية بفعل منافسة قوية. في انتظار يوم الحسم يقضي أغلب الفاعلين في كرة القدم الافريقية الوقت في البحث عن سبيل للتأثير في قرارات أصحاب "الأصوات المتذبذبة" أو "المتأرجحة"، هذا في حين يفرح المتفرجون ببدء معركة صراع الأجيال في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.