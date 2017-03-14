ليستر يفجر المفاجأة و يقصى إشبيلية من دوري الأبطال

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فجر فريق ليستر سيتى الإنكليزى مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه فريق إشبيلية الإسبانى من دوري أبطال أوروبا بعدما تغلب عليه بهدفين مقابل لا شئ على أرضية ملعب كينغ باور و ذلك ضمن إياب الدور ربع النهائى من عمر المسابقة بعد أن خاسراً فى موقعة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد , ليبلغ بذلك ليستر ربع النهائى للمرة الأولى فى تاريخه فى إنجاز غير مسبوق .

المنافسة على اللقب الوحيد المتبقى فى الموسم بالرغم من صعوبة ذلك كان هدف فريق ليستر سيتى و ضيفه إشبيلية الأساسى فكلاهما ودع منافسات الكؤوس المحلية إضافة لإبتعادهما عن صدارة الدورى بشكل كبير , و خاصة فريق ليستر الذى يصارع هذا الموسم لتفادى الهبوط أما إشبيلية و رغم تواجده ضمن أضلاع المثلث الذى ينافس على الليغا إلا أنه إبتعد كثيراً عن الصدارة بعد تعادله فى الأسبوعين المنصرمين .

مما جعل حافز التتويج باللقب الأوروبى أو حتى الوصول لأبعد مدى فى المنافسة كبيراً للغاية للطرفين , و منذ إنطلاقة المواجهة بدا رتم الأداء عالياً للغاية من جانب أصحاب الأرض مع هدوء نسبى من أبناء الأندلس , و فى الدقيقة الرابعة كاد إشبيلية يخطف هدف التقدم عبر الفرنسى سمير نصرى بعدما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء و لكن الحارس كاسبر شمايكل أبعدها بنجاح للخارج .

و بالرغم من تأخر رد فعل ليستر إلا أنه جاء قوياً ففى الدقيقة السابعة و العشرين تمكن ويس مورجان من وضع فريقه فى المقدمة بتسجيله الهدف الأول بعد إستغلاله غفلة فى دفاع الضيوف ليُشعل من أجواء الفرحة بين الجماهير التى زادت آمالها فى تحقيق الإنجاز و بلوغ ربع النهائى , أما فى بقية دقائق الشوط الأول إستطاع لاعبوا ليستر الحفاظ على تقدمهم و الفضل بكل تأكيد يعود لدفاعهم الصلب , لينتهى الشوط على وقع تقدم ليستر بهدف مقابل لا شئ .

و فى الشوط الثانى حاول مدرب إشبيلية خورخى سامباولى إجراء بعض التعديلات على فريقه و البحث عن حلول هجومية أكثر فأشرك كلاً من ستيفان يوفيتيتش و ماريانو فيريرا بدلاً من غابرييل ميركادو و بابلو سارابيا , و فى الدقيقة الثالثة و الخمسين كاد سيرخيو إيسكوديرو يُعدل النتيجة لفريقه بعدما سدد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء و لكن العارضة وقفت بجانب أصحاب الأرض و تصدت للكرة .

و بعدها بدقيقة واحدة فقط حدث ما لم يكن متوقعاً حيث تمكن ليستر من إضافة هدفه الثانى فى اللقاء و الذى جاء عبر مارك ألبرايتون عقب إستغلاله ثغرة أخرى فى دفاع إشبيلية مما زاد من سخونة الأجواء فى ظل إقتراب ليستر من تأهل تاريخى , و فى الوقت الذى إنتظرت فيه جماهير إشبيلية عودة فريقها فى النتيجة تلقى الفريق ضربة موجعة للغاية بعدما طرد الحكم الفرنسى سمير نصرى لنيله الإنذار الثانى مما جعل الأمور أكثر تعقيداً على الضيوف .

و فى الدقيقة الثمانين سنحت أمام إشبيلية فرصة مثالية من أجل العودة حينما إحتسب الحكم له ركلة جزاء نفذها لاعبه ستيفن نزونزى و لكن المتألق كاسبر شمايكل تصدى لها و أنقذ مرماه بنجاح و حافظ على تأهل فريقه , و فى الدقيقة الثامنة و الثمانين كاد جيمى فاردى يحسم أمر تأهل فريقه نهائياً إثر إنفراده بالحارس سيرخيو ريكو و لكنه سددها عالياً بغرابة شديدة , إلا أن ذلك لم يؤثر على المباراة التى ذهبت إلى نهايتها على وقع فوز و تأهل تاريخى لفريق ليستر سيتى إلى ربع النهائى .