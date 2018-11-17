تأهلت نيجيريا إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في الكاميرون صيف العام 2019 بتعادلها مع مضيفتها جنوب إفريقيا 1-1، وتغلبت ليبيا على مضيفتها السيشل 8-1 السبت في الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة.

وتقدمت نيجيريا، بطلة المسابقة ثلاث مرات (1980 و1994 و2013)، بالنيران الصديقة بعدما أودع بولي ملكوانازي الكرة خطأ في مرماه (10)، وأدرك ليبو موثيبا التعادل لأصحاب الأرض (26).

ورفعت نيجيريا رصيدها إلى 10 نقاط، وضمنت مكانها في النهائيات التي يشارك فيها 24 منتخبا لأول مرة، فيما انحصرت البطاقة الثانية بين جنوب إفريقيا الذي صار رصيدها تسع نقاط مقابل 7 لليبيا ونقطة واحدة لسيشل.

وسجل أهداف ليبيا كل من المعتصم الصبو (3) وأنيس محمد سلتو (20 و32 و62) وخالد مجدي المريمي (56) وسالم فتحي المسلاتي (59) وربيع رمضان الشادي (85) وحمدو الهوني (90)، فيما سجل بيري مونيه (72) هدف جزر سيشل.

وفي الجولة السادسة الأخيرة بين 22 و24 آذار/مارس، تستضيف ليبيا جنوب إفريقيا حيث يتعين عليها الفوز للتأهل، فيما تلعب نيجيريا مع ضيفتها السيشل.

أوغندا تحجز مكانها في الـ"كان"

حجزت أوغندا مكانها في الـ"كان" بفوزها على ضيفتها الرأس الأخضر 1-صفر في كيرا تاون، ضمن منافسات المجموعة الثانية عشرة.

وتدين أوغندا بالفوز إلى باتريك كادو صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة 78.

ورفعت أوغندا رصيدها إلى 13 نقطة مقابل 4 للرأس الأخضر، و5 لتنزانيا التي تملك فرصة حسم البطاقة الثانية في حال فوزها غداً على مضيفتها ليسوتو (نقطتان).

منتخب مالي يتأهل

حصدت مالي بطاقة العبور للنهائيات عقب فوزها على مضيفتها الغابون 1-صفر في ليبرفيل ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وسجل موسى دومبيا الهدف في الدقيقة 11 فارتفع رصيد مالي إلى 11 نقطة، وانتزعت البطاقة الأولى، فيما انحصرت الثانية بين الغابون (7 نقاط) وبوروندي (9 نقاط) التي فازت أمس على جنوب السودان 5-2.

وفي الجولة الأخيرة في آذار/مارس المقبل، تحل الغابون ضيفة على بوروندي في مهمة صعبة، علماً بأنهما تعادلتا ذهاباً 1-1 في ليبرفيل.

باقي المواجهات

في المجموعة الأولى، تمكن المنتخب السينغالي من الفوز خارج أرضه أمام غينيا الاستوائية 1-صفر.

ويحتل منتخب أسود التيرينغا المركز الأول برصيد 13 نقطة وقد عبر للنهائيات رفقة منتخب مدغشقر، الوصيف بـ10 نقاط، والذي يواجه غداً الأحد منتخب السودان، متذيل الترتيب بصفر من النقاط.

وفي المجموعة 11، تعادل منتخب نامبيا مع ضيفه غينيا بيساو دون أهداف.

ويحتل منتخب غينيا بيساو المركز الأول برصيد 8 نقاط وبفارق أهداف المواجهات المباشرة يأتي منتخب نامبيا في المركز الثاني (فوز غينيا بيساو ذهاباً 1-صفر) ويأتي منتخب زامبيا في المركز الثالث (4 نقاط) وموزمبيق في المركز الأخير (4 نقاط).

ويذكر أن موزمبيق تستضيف غداً الأحد زامبيا.