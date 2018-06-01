لجنة التقييم تصادق على ترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم

وذكر فيفا في موقعه الرسمي على الإنترنت أنّ الملف المقدم من المغرب والآخر المقدم من المكسيك وكندا وأميركا قد تجاوزا الشروط المطلوبة وسيدخلان في المنافسة على استضافة كأس العالم.

2026 FIFA World Cup: evaluation report published, bids submitted to FIFA Council - https://t.co/Wox3N31MZT — FIFA Media (@fifamedia) June 1, 2018

وكان منصف بلخياط، عضو اللجنة ووزير الرياضة المغربي السابق قد صرّح لوكالة فرانس برس مساء الجمعة: "تمت المصادقة على الملف المغربي"، مضيفاً أنّ اللجنة "أكدت اليوم قدرة المغرب تقنياً على تنظيم مونديال 2026"، علماً أنّه يتنافس على استضافته مع ملف ثان مشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأشار بلخياط إلى أنّ اللجنة صادقت أيضاً على ملف الترشيح المشترك، ما يعني أنّ المنافسة ستكون بين المغرب من جهة، والدول الثلاث من جهة أخرى، على نيل تأييد الدول الأعضاء في الفيفا لدى إجراء عملية التصويت لاختيار البلد المضيف في 13 حزيران/يونيو في موسكو، عشية انطلاق منافسات مونديال روسيا 2018.



وغرّد بلخياط نفسه في حسابه على تويتر مبدياً سعادته بتخطي ملف المغرب لهذه المرحلة بانتظار تصويت 207 اتحادات على الملف الذي سيفوز بتنظيم مونديال 2026.



وسيكون مونديال 2026 أول كأس عالم يشارك فيها 48 منتخباً بدلاً من 32 حالياً. وتفيد التقارير أنّ رئيس الفيفا جاني إنفانتينو يميل إلى تأييد ملف الترشيح الثلاثي المشترك، المدعوم بقوة أيضاً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في حين يعوّل المغرب على دعم أطراف عدة أبرزها أعضاء الاتحاد الأفريقي للعبة، إضافة إلى دول أوروبية أبرزها فرنسا.



وقامت لجنة التقييم بزيارة المغرب في نيسان/أبريل الماضي، وتفقدت خمس مدن مرشحة للاستضافة. وتلا ذلك زيارة أخرى قام بها خبراء تقنيون.



وكان المغرب الذي يتقدم للمرة الخامسة بترشيحه للاستضافة، قد وجه انتقادات إلى نظام التنقيط الذي سيعتمده الفيفا لتقييم ملفات الترشيح.



واعتبر الاتحاد المغربي في رسالة إلى الفيفا أنّ النظام "يضيف معايير تقنية جديدة لم تكن موجودة في المتطلبات التي بعث بها" الاتحاد الدولي بداية.