لاس بالماس يهدى الصدارة لبرشلونة
سقط فريق ريال مدريد فى فخ التعادل على أرضه أمام ضيفه لاس بالماس بثلاثة أهداف لمثلها فى مباراة مثيرة شهدت أخطاء تحكيمية فادحة على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو و ذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس و العشرين من عمر الدورى الإسبانى .
سقط فريق ريال مدريد فى فخ التعادل على أرضه أمام ضيفه لاس بالماس بثلاثة أهداف لمثلها فى مباراة مثيرة شهدت أخطاء تحكيمية فادحة على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو و ذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس و العشرين من عمر الدورى الإسبانى .
مواصلة صدارة الليغا بعيداً عن الجدل التحكيمى الكبير فى إسبانيا هو ما أراد فريق ريال مدريد أن يحققه أمام ضيفه لاس بالماس المتعثر فى الآونة الآخيرة , فالريال و بعد فوزه الصعب على فياريال فى الجولة الماضية يبحث عن إقناع جماهيره بقدرته على الإحتفاظ بالصدارة حتى نهاية الموسم و يأتى ذلك خاصة قبيل موقعة الإياب الصعبة للغاية أمام نابولى على أرضية ملعب سان باولو فى دورى الأبطال .
و منذ بداية المباراة بدأ الريال بقوة باحثاً عن حسم الأمور مبكراً و فى الدقيقة الأولى سجل له ألفارو موراتا أولى الأهداف و لكن الحكم ألغاه بداعى التسلل , و لكن و بعدها بسبعة دقائق فقط تمكن الفريق الملكى من تسجيل أولى أهدافه عبر متوسط ميدانه إيسكو , و فى الدقيقة العاشرة فاجأ الضيوف الملوك بهدف التعادل السريع للغاية عبر لاعبه بيدرو تانا الذى إستغل ثغرة واضحة فى دفاع الريال و التى أصبحت أحد أبرز نقاط ضعفه فى الأسابيع الماضية .
و مع مرور الدقائق زادت ثقة لاعبى لاس بالماس فى أنفسهم مما أدى لصعوبة المباراة على عكس ما كان متوقعاً تماماً , ليستمر ذلك السيناريو حتى أطلق الحكم صافرته معلناً نهاية شوط المباراة الأول الذى بدت فيه معاناة الريال على مستوى الأداء مستمرة .
و فى الشوط الثانى نزل الريال إلى أرضية الملعب آملاً فى إيجاد الحلول المناسبة للتسجيل و لكنه تلقى ضربة موجعة للغاية ففى الدقيقة الثامنة و الأربعين طرد الحكم نجم الميرنغى الويلزى غاريث بيل بعدما أعطاه إنذارين فى لعبة واحدة مما أثار غضب الجماهير كثيراً , و فى الدقيقة السادسة و الخمسين زاد الحكم من الأجواء المشحونة فى الملعب بعدما إحتسب ركلة جزاء على الريال نفذها اللاعب جوناثان فييرا بنجاح محرزاً هدف التقدم للضيوف .
و بعدها بثلاثة دقائق و من هجمة مرتدة سريعة قضى لاس بالماس بنسبة كبيرة على آمال الريال بعد نجاح نجمه الغانى كيفن برينس بواتينغ من تسجيل الهدف الثالث عقب إنفراده بالحارس كيلور نافاس , و فى الوقت المتبقى من عمر المباراة حاول الريال بكل قوته العودة فى النتيجة و أشرك مدربه زيدان جميع أوراقه الهجومية لوكاس فاسكيز و خاميس رودريغز و كريم بنزيمة .
و لكن كل ذلك لم ينفع الفريق الملكى فى شئ و كان تأثير النقص العددى واضحاً على الريال ,و فى الدقيقة السادسة و الثمانين تحصل الريال على ركلة جزاء نفذها كريستيانو رونالدو بنجاح مقلصاً الفارق لفريقه , و بعدها بثلاثة دقائق فقط تمكن رونالدو من تحقيق المستحيل بعدما أدرك التعادل لفريقه وسط فرحة عارمة من أنصاره .
و لكن هدف الفوز المنتظر من الميرنغى لم يأت فى اللحظات الآخيرة كما تمنت جماهيره , لتنتهى المباراة و يحصد الريال نقطة واحدة فقط رفعت رصيده إلى 56 نقطة مما أدى لفقدانه صدارة الليغا لصالح برشلونة الذى يتقدم عليه بفارق نقطة واحدة و لكن مع وجود مباراة مؤجلة للريال أمام سيلتا فيغو قد تعيده مجدداً للصدارة فى حالة فوزه بها .